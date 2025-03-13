До сих пор говорите шопер, худи, поло и лоферы: знайте, к ним уже есть точные украинские соответствия
- Предложены соответствия для украинского языка на замену англицизмов лоферы, шопер, худи эспадрильи и другие.
- Украина, в отличие от Польши, Испании, Франции и Чехии, не имеет официальной комиссии для проверки англицизмов, но есть инициативы по поддержанию чистоты языка.
В язык все больше заимствуется англицизмов. Но стоит ли, когда можно подобрать или придумать украинские соответствия.
Немало слов приходит из мира моды, а какие украинские соответствия можно подобрать к брендовым вещам рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @zhanna_brandexpert.
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Какие украинские соответствия к модным вещам
Едва ли не быстрее всего новые слова приходят из мира моды и техники. А для тех, кто не следит за этими темами, слова кажутся корявыми и непонятными. Почему же их не заменить украинскими. Вот, к примеру:
- не шопер – а торба чи торбинка;
- не поло – а "футболка-комірка";
- не лофери – а "човганці";
- не ботинки– а "напівчобітки";
- не еспадрильи – а "плетенці";
- не ремень – а "пасок";
- не сего-голубой цвет– а сизий;
- не худи – а каптурка;
- не принт – а "візерунок";
- не бананка – а "поясова сумка";
- не топ – а "верхівка".
Конечно, что не все слова вы найдете в словарях. Некоторые – это лишь альтернативные украинские варианты, которые мы можем использовать, потому что они привычнее по звучанию. Но почему бы и нет – развивать собственный язык придумывая новые слова интересно!
Модные вещи украинскими словами: смотрите видео
Стоит или нет переводить заимствованные слова
Язык меняется и заимствует новые слова из других языков в соответствии со временем и вещами, которые их объясняют. Но стоит ли слепо заимствовать иноязычные слова, звучащие неестественно в нашей речи? Может стоить подобрать к ним исконно украинские, или даже придумать новые?
Как показывает практика – все страны стоят перед таким выбором. И принимают решение на уровне государства.
В Польше есть специальная комиссия, которая испытывает каждый англизм на право бытия и их языке. Только после принятия общего решения, разрешается ввести англизм в использование в языке. Подобные комиссии есть в Испании и Франции. А чехи пошли дальше – перевели все англизмы на родной язык.
Стоит ли принимать англизмы: смотрите видео
В Украине нет такой комиссии, но есть люди, которых беспокоит чрезмерное количество англизмов. О чистоте языка стоит заботиться!
Ранее 24 Канал рассказывал, что практика заимствования слов, для объяснения одежды, была типичной. Однако и в украинском языке есть свои соответствия, как, например, у французского слова "капюшон".