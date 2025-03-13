До сих пор говорите шопер, худи, поло и лоферы: знайте, к ним уже есть точные украинские соответствия

В язык все больше заимствуется англицизмов. Но стоит ли, когда можно подобрать или придумать украинские соответствия.

Немало слов приходит из мира моды, а какие украинские соответствия можно подобрать к брендовым вещам рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @zhanna_brandexpert.

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Какие украинские соответствия к модным вещам

Едва ли не быстрее всего новые слова приходят из мира моды и техники. А для тех, кто не следит за этими темами, слова кажутся корявыми и непонятными. Почему же их не заменить украинскими. Вот, к примеру:

не шопер – а торба чи торбинка;

не поло – а "футболка-комірка";

не лофери – а "човганці";

не ботинки– а "напівчобітки";

не еспадрильи – а "плетенці";

не ремень – а "пасок";

не сего-голубой цвет– а сизий;

не худи – а каптурка;

не принт – а "візерунок";

не бананка – а "поясова сумка";

не топ – а "верхівка".

Конечно, что не все слова вы найдете в словарях. Некоторые – это лишь альтернативные украинские варианты, которые мы можем использовать, потому что они привычнее по звучанию. Но почему бы и нет – развивать собственный язык придумывая новые слова интересно!

Модные вещи украинскими словами: смотрите видео

Стоит или нет переводить заимствованные слова

Язык меняется и заимствует новые слова из других языков в соответствии со временем и вещами, которые их объясняют. Но стоит ли слепо заимствовать иноязычные слова, звучащие неестественно в нашей речи? Может стоить подобрать к ним исконно украинские, или даже придумать новые?

Как показывает практика – все страны стоят перед таким выбором. И принимают решение на уровне государства.

В Польше есть специальная комиссия, которая испытывает каждый англизм на право бытия и их языке. Только после принятия общего решения, разрешается ввести англизм в использование в языке. Подобные комиссии есть в Испании и Франции. А чехи пошли дальше – перевели все англизмы на родной язык.

Стоит ли принимать англизмы: смотрите видео

В Украине нет такой комиссии, но есть люди, которых беспокоит чрезмерное количество англизмов. О чистоте языка стоит заботиться!

Ранее 24 Канал рассказывал, что практика заимствования слов, для объяснения одежды, была типичной. Однако и в украинском языке есть свои соответствия, как, например, у французского слова "капюшон".