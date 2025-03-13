Чимало слів приходить зі світу моди, а які українські відповідники можна підібрати до брендових речей розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @zhanna_brandexpert.

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Які українські відповідники до модних речей

Чи не найшвидше нові слова приходять зі світу моди та техніки. А для тих, хто не слідкує за цими темами, слова здаються кострубатими й незрозумілими. Чому ж їх не замінити українськими. Ось, до прикладу:

не шопер – а торба чи торбинка;

не поло – а футболка-комірка;

не лофери – а човганці;

не черевики – а напівчобітки;

не еспадрильї – а плетенці;

не ремінь – а пасок;

не блакитно сірий колір – а сизий;

не худі – а каптурка;

не принт – а візерунок;

не бананка – а поясова сумка;

не топ – а верхівка.

Звісно, що не усі слова ви знайдете у словниках. Деякі – це лише альтернативні українські варіанти, які ми можемо використати, бо вони звичніші за звучанням. Та чому б і ні – розвивати власну мову вигадуючи нові слова цікаво!

Модні речі українськими словами:дивіться відео

Варто чи ні перекладати запозичені слова

Мова змінюється та запозичує нові слова з інших мов відповідно до часу та речей, які їх пояснюють. Та чи варто сліпо запозичувати слова іншомовні слова, що звучать неприродно у нашому мовленні? Може варто підібрати до них питомо українські, чи навіть вигадати нові?

Як показує практика – усі країни постають перед таким вибором. Та приймають рішення на рівні держави.

У Польщі є спеціальна комісія, яка випробовує кожен англізм на право буття і їхній мові. Тільки після ухвалення спільного рішення, дозволяється ввести англізм у використання у мові. Подібні комісії є в Іспанії та Франції. А чехи пішли далі – переклали усі англізми рідною мовою.

Чи варто приймати англізми: дивіться відео

В Україні немає такої комісії, але є люди, яких турбує надмірна кількість англізмів. Про чистоту мови варто дбати!

Раніше 24 Канал розповідав, що практика запозичення слів, для пояснення одягу, була типовою. Однак і в українській мові є свої відповідники, як, наприклад, у французького слова "капюшон".