Кто такой "лицедій" и что такое "шуйця": забытые украинские слова, которые стоит вернуть в обиход

Из богатейшего словарного запаса украинского языка невозможно знать все слова. Но к этому стоит стремиться и пополнять свою разговорную копилку.

Подборку интересных слов и их значение для обогащения языка предлагаем со ссылкой на музыканта Рами Аль Шаера.

Что означают эти малоизвестные слова?

Каждый человек имеет свой словарный запас, который формируется с детства. На него влияет окружение, работа (профессиональная лексика) и начитанность.

Но это такое умение, которое можно приобретать, в частности читая словари. Такое умение нарабатывают старшеклассники, поскольку среди задач УМТ есть толкование слов.

Музыкант и популяризатор языка, Рами Аль Шаер делает интересные подборки слов в своем блоге, которые не часто встретишь в употреблении и не всегда знаешь значение.

Вот очередная подборка от музыканта, а их значение вы можете проверить во многих украинских словарях:

лицедій – человек, что, маскируясь, пытается казаться не таким, каким он есть на самом деле. Или – актер.

Найдужче мене цікавив Пилип Борзаківський, козак шляхетний, тонкий розумом і розмислом, трохи ферт, трохи забіяка, жартівник і лицедій. (Юрий Мушкетик).

рахманний – тихий, спокойный, смирный или спокойного нрава. А рахманами считались святые божьи люди, которые имели спокойный нрав – умиротворенные.

Коню мій, рахманна тварино, З тобою в дитинстві я подружив! (Спиридон Добровольский).

замлоїти – щемяще испытывать чувство тревоги, радости, сожаления.

Від раптового припливу крові запаморочилось у голові й неприємно замлоїло попід серцем. (Иван Билык).

А слово "млоїти" означает "тошнить", в физическом смысле и "скучать" – в эмоциональном смысле.

гибіти – испытывать трудности от чего-либо или болеть

– Дощ, лиха година, а я приткнуся до стіни та так і гибію. (Панас Мирный).

шуйця – левая рука. А потому по-украински леворукий человек не левша, а – шульга.

А Бас і далі ступає сягнисто, вимахує то десницею то шуйцею. (Юрий Мушкетик).

