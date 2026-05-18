Кто такой "лицедій" и что такое "шуйця": забытые украинские слова, которые стоит вернуть в обиход
Из богатейшего словарного запаса украинского языка невозможно знать все слова. Но к этому стоит стремиться и пополнять свою разговорную копилку.
Подборку интересных слов и их значение для обогащения языка предлагаем со ссылкой на музыканта Рами Аль Шаера.
Что означают эти малоизвестные слова?
Каждый человек имеет свой словарный запас, который формируется с детства. На него влияет окружение, работа (профессиональная лексика) и начитанность.
Но это такое умение, которое можно приобретать, в частности читая словари. Такое умение нарабатывают старшеклассники, поскольку среди задач УМТ есть толкование слов.
Музыкант и популяризатор языка, Рами Аль Шаер делает интересные подборки слов в своем блоге, которые не часто встретишь в употреблении и не всегда знаешь значение.
Вот очередная подборка от музыканта, а их значение вы можете проверить во многих украинских словарях:
лицедій – человек, что, маскируясь, пытается казаться не таким, каким он есть на самом деле. Или – актер.
- Найдужче мене цікавив Пилип Борзаківський, козак шляхетний, тонкий розумом і розмислом, трохи ферт, трохи забіяка, жартівник і лицедій. (Юрий Мушкетик).
рахманний – тихий, спокойный, смирный или спокойного нрава. А рахманами считались святые божьи люди, которые имели спокойный нрав – умиротворенные.
- Коню мій, рахманна тварино, З тобою в дитинстві я подружив! (Спиридон Добровольский).
замлоїти – щемяще испытывать чувство тревоги, радости, сожаления.
- Від раптового припливу крові запаморочилось у голові й неприємно замлоїло попід серцем. (Иван Билык).
А слово "млоїти" означает "тошнить", в физическом смысле и "скучать" – в эмоциональном смысле.
гибіти – испытывать трудности от чего-либо или болеть
- – Дощ, лиха година, а я приткнуся до стіни та так і гибію. (Панас Мирный).
шуйця – левая рука. А потому по-украински леворукий человек не левша, а – шульга.
- А Бас і далі ступає сягнисто, вимахує то десницею то шуйцею. (Юрий Мушкетик).
