К украинскому тесту не со "скалкой": выберите красивое соответствие

Готовы к зимним праздникам с вкусными сладостями? Есть проверенные рецепты пляцков или печенья? Готовьте "скалки" и вкусности к Святому Николаю!

А что представляете вы, когда слышите слово "качалка", а "скалка"? 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" объясняет значение этого слова.

Смотрите также Умеет готовить каждая галицкая хозяйка: что такое "пляцки" и украинское ли это слово

Как заменить слово "скалка"

В украинском языке нет слова скалка – это русизм. На украинском этот кухонный девайс называется – "качалка"!

Это едва ли не самый древний и самый простой инструмент для раскатывания теста, что есть почти у каждой хозяйки. Соответственно тесто качают, раскатывают, тачают.

Что такое скалка Инструмент цилиндрической формы, который используют в кулинарии для изготовления изделий из теста. Скалка изготавливается из дерева, металла или пластмассы. Может иметь по бокам ручки для удобства в пользовании.

И конечно у этого слова есть ряд диалектических вариантов:

"вало́к";

"тачі́вка";

"маґель";

"маґіль".

До распространения утюгов в селе скалку использовали для глажки одежды – намотанное на скалку белье выкачивали с помощью рубля. Рубель это ребристый деревянный инструмент, который использовали для стирки.

"Випрали ми сім пар онучок, сушили на кабиці, моя жінка викачала їх рублем та качалкою, щоб м'які були, як пух" (Юрий Яновский "На зеленой Буковине").

Женщина со скалкой – "грозный" образ украинского фольклора, для невежливого мужа или капризных детей.

А еще это слово можете услышать в спортивном смысле. Так называют тренажерку зала – качалку, ну а мускулистого мужчину говорят – качок.

Александр Пономарив, доктор филологических наук, объяснил, качалка, качати – вполне украинские слова. Их можно употреблять во всех значениях, в том числе и в спортивном – качать мышцы.

Поэтому и качати воду – правильное словоупотребление и его не стоит заменять на – помповать воду. А еще сегодня это слово используется и как сленговое – качать файл, качает музыка.

Однако, слово кресло-качалка – это тоже русизм, а на русском – "крісло-гойдалка".

И это тоже качалка / Freepik