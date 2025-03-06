Избавьтесь от русинизма "цепочка": украинское соответствие значительно красивее

От русинизмов тяжелее всего избавиться на бытовом уровне. В частности это касается безделушек и украшений.

Многие украинцы, которые отказались от русского языка, теряются на словах, обозначающих безделушки. Среди них – украшения и аксессуары. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" 24 Канал рассказывает, как будет на украинском "цепочка".

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Как на украинский перевести "цепочка"

Словом цепочка, чаще всего, украинцы обозначают шейное украшение или часть отделки одежды, или аксессуара.

Однако в украинском языке эта вещь имеет другое название – "ланцюжок". Это уменьшительная форма от слова "ланцюг".

Слово имеет немецкое происхождение lanne (звено) + zug (ряд). Им обозначают ряд металлических колец, соединенных друг с другом. Такое соединение-плетение цепочки может быть очень изысканным и разнообразным.

А потому запомните, что украшение и его детали обозначаются на украинском:

не цепочка – а ланцюжок ,

, не звено – а " кільце" или "ланка",

не подвеска – а " підвеска",

не замочек – а "застібка",

Однако слово может употребляться и в переносном значении, как последовательность – "ланцюжок подій", или ряд – "ланцюжок гір", "ланцюжок вагонів".

На шее носят цепочку / Freepik

Словом "ланцюг" обозначают массивное изделие, которое используют, часто, как ограждение, или крепление. А еще на цепь сажали собаку.

Даже существует выражение – "як (ніби) з ланцюга зірвався", – что означает разозлиться, ссориться и даже лезть в драку.

Ну и конечно слово цепь имеет диалектические названия – "ланець", "цуг", "ланц", "ретяг", "ретязь", "ретіж", "цепья", "цепа".

Пусть никакие цепи вас не обременяют, кроме изысканных украшений!