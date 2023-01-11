Знаменитое послание россиянам: в Украине назвали главное слово 2022 года

В Украине определили главное слово в прошлом году. Им стала знаменитая фраза украинских воинов.

Так, словом 2022 года по версии словаря "Мыслово" Стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Именно ее произнес украинский защитник острова Змеиный российским оккупантам.

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В Украине назвали главное слово 2022 года

Вышеупомянутая фраза успела стать лейтмотивом сопротивления нашего государства агрессору.

Иронично то, что фраза года – удельно русский во время, когда агрессор напал на Украину.

Все слова-претенденты в 2022 году были связаны именно с войной. В частности, такие:

добрый вечер, мы из Украины! – еще один культовый мем войны;

– еще один культовый мем войны; катастрофа – именно такова война для миллионов людей;

– именно такова война для миллионов людей; беженцы/переселенцы – миллионы украинцев покинули из-за войны свой дом;

– миллионы украинцев покинули из-за войны свой дом; ВСУ – как символ веры украинцев в победу;

– как символ веры украинцев в победу; волонтер, доброволец – тысячи людей объединились в борьбе против врага;

– тысячи людей объединились в борьбе против врага; геноцид, террор – российско-украинская война носит геноцидный характер; также Россия применяет террор;

– российско-украинская война носит геноцидный характер; также Россия применяет террор; помощь — межгосударственная и межчеловеческая помощь имела чрезвычайное значение для украинского сопротивления.

Кстати, словарь "Мыслово" был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка.

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Какие слова побеждали в прошлые годы

"Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями является популярность и значимость слова.

В прошлые годы выбрали следующие слова года: