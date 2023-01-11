Так, словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Саме її вимовив український захисник острова Зміїний російським окупантам.

Читайте "Христос ся рождає!": як правильно вітатися українською на Різдво

В Україні назвали головне слово 2022 року

Вищезгадана фраза встигла стати лейтмотивом спротиву нашої держави агресору.

Іронічним є те, що фраза року – питомо російська у час, коли агресор напав на Україну.

Загалом усі слова-претенденти у 2022 році були пов'язані саме з війною. Зокрема, такі:

  • доброго вечора, ми з України! – ще один культовий мем війни;
  • катастрофа – саме такою є війна для мільйонів людей;
  • біженці/переселенці – мільйони українців покинули через війну свій дім;
  • ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;
  • волонтер, доброволець тисячі людей об'єдналися у боротьбі проти ворога;
  • геноцид, терор – російсько-українська війна має геноцидний характер; також Росія застосовує терор;
  • допомога — міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для українського спротиву.

До речі, словник "Мислово" створили у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови.

До теми Які книги найчастіше купували українці в 2022 році

Які слова перемагали у минулі роки

"Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями є популярність та соціальна важливість слова.

У минулі роки вибрали такі слова року:

  • 2021 – вакцина;
  • 2020 – коронавірус;
  • 2019 – діджиталізація;
  • 2018 – томос;
  • 2017 – безвіз;
  • 2016 – корупція;
  • 2015 – блокада;
  • 2014 – кіборги;
  • 2013 – євромайдан.