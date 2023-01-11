Так, словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Саме її вимовив український захисник острова Зміїний російським окупантам.
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В Україні назвали головне слово 2022 року
Вищезгадана фраза встигла стати лейтмотивом спротиву нашої держави агресору.
Іронічним є те, що фраза року – питомо російська у час, коли агресор напав на Україну.
Загалом усі слова-претенденти у 2022 році були пов'язані саме з війною. Зокрема, такі:
- доброго вечора, ми з України! – ще один культовий мем війни;
- катастрофа – саме такою є війна для мільйонів людей;
- біженці/переселенці – мільйони українців покинули через війну свій дім;
- ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;
- волонтер, доброволець – тисячі людей об'єдналися у боротьбі проти ворога;
- геноцид, терор – російсько-українська війна має геноцидний характер; також Росія застосовує терор;
- допомога — міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для українського спротиву.
До речі, словник "Мислово" створили у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови.
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Які слова перемагали у минулі роки
"Мислово" обирає слово року вдесяте. Основними критеріями є популярність та соціальна важливість слова.
У минулі роки вибрали такі слова року:
- 2021 – вакцина;
- 2020 – коронавірус;
- 2019 – діджиталізація;
- 2018 – томос;
- 2017 – безвіз;
- 2016 – корупція;
- 2015 – блокада;
- 2014 – кіборги;
- 2013 – євромайдан.