Так, словом 2022 года по версии словаря "Мыслово" Стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Именно ее произнес украинский защитник острова Змеиный российским оккупантам.
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В Украине назвали главное слово 2022 года
Вышеупомянутая фраза успела стать лейтмотивом сопротивления нашего государства агрессору.
Иронично то, что фраза года – удельно русский во время, когда агрессор напал на Украину.
Все слова-претенденты в 2022 году были связаны именно с войной. В частности, такие:
- добрый вечер, мы из Украины! – еще один культовый мем войны;
- катастрофа – именно такова война для миллионов людей;
- беженцы/переселенцы – миллионы украинцев покинули из-за войны свой дом;
- ВСУ – как символ веры украинцев в победу;
- волонтер, доброволец – тысячи людей объединились в борьбе против врага;
- геноцид, террор – российско-украинская война носит геноцидный характер; также Россия применяет террор;
- помощь — межгосударственная и межчеловеческая помощь имела чрезвычайное значение для украинского сопротивления.
Кстати, словарь "Мыслово" был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка.
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Какие слова побеждали в прошлые годы
"Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями является популярность и значимость слова.
В прошлые годы выбрали следующие слова года:
- 2021 – вакцина;
- 2020 – коронавирус;
- 2019 – диджитализация;
- 2018 – томос;
- 2017 – безвиз;
- 2016 – коррупция;
- 2015 – блокада;
- 2014 – киборги;
- 2013 – евромайдан.