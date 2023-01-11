Так, словом 2022 года по версии словаря "Мыслово" Стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Именно ее произнес украинский защитник острова Змеиный российским оккупантам.

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В Украине назвали главное слово 2022 года

Вышеупомянутая фраза успела стать лейтмотивом сопротивления нашего государства агрессору.

Иронично то, что фраза года – удельно русский во время, когда агрессор напал на Украину.

Все слова-претенденты в 2022 году были связаны именно с войной. В частности, такие:

  • добрый вечер, мы из Украины! – еще один культовый мем войны;
  • катастрофа – именно такова война для миллионов людей;
  • беженцы/переселенцы – миллионы украинцев покинули из-за войны свой дом;
  • ВСУ – как символ веры украинцев в победу;
  • волонтер, доброволец тысячи людей объединились в борьбе против врага;
  • геноцид, террор – российско-украинская война носит геноцидный характер; также Россия применяет террор;
  • помощь — межгосударственная и межчеловеческая помощь имела чрезвычайное значение для украинского сопротивления.

Кстати, словарь "Мыслово" был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка.

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Какие слова побеждали в прошлые годы

"Мыслово" выбирает слово года в десятый раз. Основными критериями является популярность и значимость слова.

В прошлые годы выбрали следующие слова года:

  • 2021 – вакцина;
  • 2020 – коронавирус;
  • 2019 – диджитализация;
  • 2018 – томос;
  • 2017 – безвиз;
  • 2016 – коррупция;
  • 2015 – блокада;
  • 2014 – киборги;
  • 2013 – евромайдан.