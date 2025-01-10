Откажитесь от "буде з тебе толку": в украинском языке есть более интересные соответствия
Универсальный руссизм "толк" в украинском языке имеет разные значения и обозначения. Выясним, как же его заменить.
Довольно часто украинцы используют фразеологизмы со словом "толк" – "без толку", "с толком", но это – россиянизм. 24 Канал, ссылаясь на блог @vikakhmelnytska, выясняет, как его заменить украинскими аналогами.
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Украинское многообразие соответствий для русизма "толк"
Чтобы подобрать украинское соответствие к слову "толк", следует понимать, какую смысловую нагрузку вы хотите вложить в выражение. Потому что "толк" в украинском языке может быть и лад, и понимание, и порядок, и дело, и польза, и опыт. Но рассмотрим на примерах.
В значении пользы, смысла, порядка:
- из этого толк не выйдет – з нього не буде пуття.
- что из него толку – яка з нього користь; який з нього пожиток.
- что толку – яка рація; який сенс; безглуздо.
В смысле непонимание:
- не возьму в толк – не збагну, не второпаю.
- толком не знаю – не знаю подробиць, до пуття нічого не знаю.
- сбиваться с толку – збитися з пантелику, спантеличитися.
В контексте разговора:
- говорить без толку – говорити безугаву, безупину или забагато.
- бестолковые разговоры – пусті розмови, беззмістовні балачки, безглузді теревені.
- "Шуму много, а толку мало" – тут череда фразеологизмов "Багато галасу з нічого", "Галасу багато, а діла мало"; "Діла на копійку, а балачок на карбованець"; "Хвальби повні торби, а в торбах нема нічого".
- сбить с толку – спантеличити кого; збити з пантелику когось; затуркати когось (голову комусь); забити баки комусь.
В отношении человека:
- бестолковый (про людину) – нетямущий, безголовий, йолоп, бевзень, тугодум, важкодум. Або ж замініть на українські фразеологізми: "Користі як з козла молока" і "І гроша ламаного не вартий".
- из него будет толк – з нього будуть люди.
В контексте опыта:
- где ум, там и толк – де голова, там і розум.
- старый волк знает толк – вовк старий не лізе до ями.
- знать (понимать) толк в чем – розумітися (знатися) на чомусь.
Чем заменить "толк": смотрите видео
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