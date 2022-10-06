Как качественно организовать обучение по смешанной форме в школе в условиях войны

В Украине во время полномасштабной войны с Россией продолжается обучение в детсадах, школах и вузах. Однако формы получения значительного образования изменились.

Для учителей и директоров школ проблемой стала качественная организация обучения детей по смешанной форме обучения. Государственная служба качества образования подготовила разъяснение, как правильно преодолеть недостатки дистанционки и вызовы войны.

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Какие варианты смешанной формы обучения

сочетание глазной формы с дистанционной;

сочетание разных форматов обучения в пределах одного класса (основное очное обучение с использованием технологий дистанционного обучения и разных форм работы с электронными ресурсами, онлайн-курсами и т.п.);

сочетание самостоятельного обучения и работы в классе;

смешивание учебников и обучающих материалов с электронными ресурсами.

Наиболее популярной в Украине сейчас практика сочетания очной формы с дистанционной.

Основные модели смешанного обучения

Ротационная модель

В ее основе – так называемая "ротация" учащихся в школе. Происходит также и "ротация" разновидностей деятельности учащихся – онлайн и офлайн. Разновидностью этой модели является работа по технологии "Перевернутый класс". Да, часть материалов учащиеся прорабатывают самостоятельно, а в классе обсуждают дискуссионные вопросы, консультируются с учителем или изучают следующую часть материала. Именно такую модель сегодня реализуют большинство школ в Украине, избравших смешанный формат обучения.

Гибкая модель

В рамках этой модели учащиеся работают по индивидуально настроенному расписанию преимущественно онлайн. Учитель является инструктором, координирующим их деятельность и консультирующим. Консультации педагог может давать как очно, так и онлайн в синхронном режиме. Такую модель часто выбирают школы с дистанционным обучением.

Личностно ориентированная модель

Обычно учащиеся учатся очно, а параллельно работают с онлайн-курсами. Такую модель могут использовать для углубленного изучения некоторых предметов при сочетании различных форм образования.

Модель обогащенной виртуальной среды

Она предусматривает основную работу в режиме онлайн по дистанционным курсам. В то же время, ученик может посещать определенные уроки. Или для учащихся всего класса проводят определенные уроки, например, в начале и конце изучения темы. Такая модель полезна общинам, где в результате военных действий школа разрушена или повреждена.

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Как директору организовать качественное смешанное обучение в школе

Чтобы организовать качественное смешанное обучение в школе, руководителю учебного заведения стоит:

провести опрос среди родителей и учителей о форме обучения их детей;

открыть новые формы обучения в школе;

открыть дистанционные классы, в случае необходимости;

организовать обучение по индивидуальным образовательным формам;

распределить учащихся на подгруппы для ротации. Учащиеся могут делиться на подгруппы в классе и посещать школу, чередуясь;

распределить учебную нагрузку учителей;

адаптировать расписание уроков;

адаптировать календарно-тематическое планирование учителей.

Варианты ротации учащихся

начальная школа / базовая школа / старшая школа;

параллели классов;

определенные классы поочередно: новые классы, начальная школа, выпускные классы и т.д.

Как идет обучение в Украине в условиях войны