Как качественно организовать обучение по смешанной форме в школе в условиях войны
В Украине во время полномасштабной войны с Россией продолжается обучение в детсадах, школах и вузах. Однако формы получения значительного образования изменились.
Для учителей и директоров школ проблемой стала качественная организация обучения детей по смешанной форме обучения. Государственная служба качества образования подготовила разъяснение, как правильно преодолеть недостатки дистанционки и вызовы войны.
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Какие варианты смешанной формы обучения
- сочетание глазной формы с дистанционной;
- сочетание разных форматов обучения в пределах одного класса (основное очное обучение с использованием технологий дистанционного обучения и разных форм работы с электронными ресурсами, онлайн-курсами и т.п.);
- сочетание самостоятельного обучения и работы в классе;
- смешивание учебников и обучающих материалов с электронными ресурсами.
Наиболее популярной в Украине сейчас практика сочетания очной формы с дистанционной.
Основные модели смешанного обучения
- Ротационная модель
В ее основе – так называемая "ротация" учащихся в школе. Происходит также и "ротация" разновидностей деятельности учащихся – онлайн и офлайн. Разновидностью этой модели является работа по технологии "Перевернутый класс". Да, часть материалов учащиеся прорабатывают самостоятельно, а в классе обсуждают дискуссионные вопросы, консультируются с учителем или изучают следующую часть материала. Именно такую модель сегодня реализуют большинство школ в Украине, избравших смешанный формат обучения.
- Гибкая модель
В рамках этой модели учащиеся работают по индивидуально настроенному расписанию преимущественно онлайн. Учитель является инструктором, координирующим их деятельность и консультирующим. Консультации педагог может давать как очно, так и онлайн в синхронном режиме. Такую модель часто выбирают школы с дистанционным обучением.
- Личностно ориентированная модель
Обычно учащиеся учатся очно, а параллельно работают с онлайн-курсами. Такую модель могут использовать для углубленного изучения некоторых предметов при сочетании различных форм образования.
- Модель обогащенной виртуальной среды
Она предусматривает основную работу в режиме онлайн по дистанционным курсам. В то же время, ученик может посещать определенные уроки. Или для учащихся всего класса проводят определенные уроки, например, в начале и конце изучения темы. Такая модель полезна общинам, где в результате военных действий школа разрушена или повреждена.
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Как директору организовать качественное смешанное обучение в школе
Чтобы организовать качественное смешанное обучение в школе, руководителю учебного заведения стоит:
- провести опрос среди родителей и учителей о форме обучения их детей;
- открыть новые формы обучения в школе;
- открыть дистанционные классы, в случае необходимости;
- организовать обучение по индивидуальным образовательным формам;
- распределить учащихся на подгруппы для ротации. Учащиеся могут делиться на подгруппы в классе и посещать школу, чередуясь;
- распределить учебную нагрузку учителей;
- адаптировать расписание уроков;
- адаптировать календарно-тематическое планирование учителей.
Варианты ротации учащихся
- начальная школа / базовая школа / старшая школа;
- параллели классов;
- определенные классы поочередно: новые классы, начальная школа, выпускные классы и т.д.
Как идет обучение в Украине в условиях войны
- Руководитель подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина рассказала, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что по состоянию на 3 октября в Украине функционирует почти 13 тысяч школ. У большинства из них дети учатся офлайн и в смешанном формате.
- Очно и в смешанном формате почти в 8 тысячах школ учится более 2,1 миллиона учеников. Около 5 тысяч школ обучают детей дистанционно.
- Больше дошкольников учатся очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве.