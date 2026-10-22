Не "смеситель": какое слово искать в магазине сантехники
Если в ванной течет вода, а на кухне капает, проблема может быть не только в сантехнике, но и в словах. Ведь "смеситель" – это не то название, которое стоит искать в украинском магазине сантехники.
А как правильно называется это устройство на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".
Как называется "смеситель" на украинском языке?
Хотя в описаниях товаров магазины уже используют украинский язык, в повседневной речи до сих пор встречаются русизмы, в том числе и в названиях привычных вещей. Например, сантехническое устройство, которое часто называют "смеситель".
На украинском языке русское слово "смеситель" – это "змішувач". Так называют сантехническое устройство, которое позволяет регулировать подачу горячей и холодной воды и смешивать их до нужной температуры.
Обратите внимание! Это не единственная ошибка в названиях бытовых приборов, когда мы называем их по-русски. Ранее мы составили подборку слов, где чаще всего мы калькируем русские названия – "стиралка", "кофеварка", "утюг".
Слово легко запомнить, если посмотреть на его строение: "змішувач" – той, що змішує. Оно образовано от украинского глагола "змішувати":
- Зламався змішувач у ванній.
- Треба купити новий змішувач для кухні.
- Майстер ремонтує кран-змішувач.
- Відрегулюй змішувач, бо вода надто гаряча.
Кстати, смесителями называют не только сантехнические приспособления, но и механизмы для смешивания различных веществ, например, в производстве строительных смесей.
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А можно ли сказать просто "кран"? Можно, если из контекста понятно, о чем идет речь. Однако слова имеют несколько разные значения: кран – это устройство для перекрытия или выпуска воды, а смеситель позволяет смешивать потоки горячей и холодной воды и регулировать ее температуру. Поэтому в магазине сантехники точнее просить именно "смеситель".
Так что в следующий раз не ищем "смеситель" – ищем "змішувач". Одно точное украинское слово – и сантехник точно поймет, что нам нужно!