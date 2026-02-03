"Спочатку" или "з початку": как написать правильно

Многие украинцы часто сомневаются, как писать правильно: "спочатку" чи "з початку". Нюансы объяснила учительница украинского языка Светлана Чернышева.

При этом не только разницу между написанием, но и между употреблением. Видеообъяснение Светлана Чернышова обнародовала в тиктоке.

Как правильно писать – спочатку или з початку?

Педагог объяснила, что слово "спочатку" – это наречие, а "з початку" – это предлог с существительным.

"Спочатку" – это наречие, его можно заменить словом "спершу",

– уточнила она.

И добавила, что можно сказать и "Спершу напишемо контрольну роботу", и "Спочатку напишемо контрольну роботу".

При этом педагог напомнила правило: перед к, п, т, ф, х пишем приставку с-.

А вот ""з початку" – это предлог с существительным. В украинском языке предлог только "з", и он всегда пишется отдельно,

– добавила учительница.

И объяснила, что можно сказать так: "з початку і до кінця".

Например: "З початку і до кінця дня у магазині продовжено акцію",

– акцентировала Чернышева.

Как правильно писать – спочатку или з початку : видеообъяснение

Какие еще языковые советы запомнить?

