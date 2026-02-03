"Спочатку" или "з початку": как написать правильно
- Слово "сначала" в украинском языке является наречием, которое можно заменить словом "сперва".
- А "з початку" – это предлог с существительным.
Многие украинцы часто сомневаются, как писать правильно: "спочатку" чи "з початку". Нюансы объяснила учительница украинского языка Светлана Чернышева.
При этом не только разницу между написанием, но и между употреблением. Видеообъяснение Светлана Чернышова обнародовала в тиктоке.
Смотрите также Не "землетрясение": как правильно на украинском назвать толчки под землей
Как правильно писать – спочатку или з початку?
Педагог объяснила, что слово "спочатку" – это наречие, а "з початку" – это предлог с существительным.
"Спочатку" – это наречие, его можно заменить словом "спершу",
– уточнила она.
И добавила, что можно сказать и "Спершу напишемо контрольну роботу", и "Спочатку напишемо контрольну роботу".
При этом педагог напомнила правило: перед к, п, т, ф, х пишем приставку с-.
А вот ""з початку" – это предлог с существительным. В украинском языке предлог только "з", и он всегда пишется отдельно,
– добавила учительница.
И объяснила, что можно сказать так: "з початку і до кінця".
Например: "З початку і до кінця дня у магазині продовжено акцію",
– акцентировала Чернышева.
Как правильно писать – спочатку или з початку : видеообъяснение
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Какие еще языковые советы запомнить?
Ранее мы рассказывали еще немало интересного о том, как произносить и писать определенные слова и выражения правильно на украинском. В частности, такие:
- Тривога или тревогакак правильно на украинском звучит сигнал об опасности.
- Как правильно сказать "щьотчик" на украинском языке.
- Не говорите "кот наплакал": украинский язык имеет с десяток крутых соответствий этой фразе
- Молдова или Молдавия: как называть нашу страну-соседку, чтобы не обидеть никого
- 16 арабских слов, которые прочно прижились в украинском языке: вы будете ошеломлены.