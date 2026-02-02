24 Канал при этом расскажет, как правильно назвать это природное явление на украинском. В частности, отмечаем, что не стоит говорить "землетрясение".

Как назвать толчки под землей на украинском языке?

Правильно подземные толчки называть "землетрусом", а не "землетрясением".

Если заглянуть в Словарь украинского языка, то читаем, что "землетрясение – это колебания земной поверхности и подземные толчки, которые возникают вследствие геологических процессов, происходящих в недрах Земли или в земной коре. Землетрясения – внезапные движения земной коры, вызванные внутренними причинами".

Пример: "Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну Мессіну в груду каміння" (Михаил Коцюбинский).

Также в словарях можно найти такие синонимы к этому слову:

струс;

двигіт;

поштовх;

трус землі.

Что известно о землетрясении, которое произошло сегодня?