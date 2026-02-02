24 Канал при этом расскажет, как правильно назвать это природное явление на украинском. В частности, отмечаем, что не стоит говорить "землетрясение".
Как назвать толчки под землей на украинском языке?
Правильно подземные толчки называть "землетрусом", а не "землетрясением".
Если заглянуть в Словарь украинского языка, то читаем, что "землетрясение – это колебания земной поверхности и подземные толчки, которые возникают вследствие геологических процессов, происходящих в недрах Земли или в земной коре. Землетрясения – внезапные движения земной коры, вызванные внутренними причинами".
Пример: "Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну Мессіну в груду каміння" (Михаил Коцюбинский).
Также в словарях можно найти такие синонимы к этому слову:
струс;
двигіт;
поштовх;
трус землі.
Что известно о землетрясении, которое произошло сегодня?
- В понедельник, 2 февраля, около 11:47 в Азовском море произошли подземные толчки.
- Землетрясение хорошо почувствовали в разных населенных пунктах Крыма и на Юге и Востоке Украины.
- Эпицентр землетрясения был в море, однако на суше его частично почувствовали жители Днепра, Запорожье, Донетчины и Крыма.
- Толчки были на уровне 5,1 балла по шкале Рихтера.
- При такой магнитуде землетрясение ощущается на расстояние до 300 километров.
- Главный центр специального контроля сообщил, что толчки фиксировались за 30 километров до побережья Крыма.
- По классификации землетрясений оно относится к сильно умеренным.
- Сейсмологи отметили, что землетрясение не должно было нанести значительных разрушений.