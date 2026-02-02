24 Канал при цьому розповість, як правильно назвати це природне явище українською. Зокрема, наголошуємо, що не варто казати "землетрєсєніє".

Як назвати поштовхи під землею українською?

Правильно підземні поштовхи називати землетрусом, а не "землетрєсєнієм".

Якщо заглянути у Словник української мови, то читаємо, що "землетрус – це коливання земної поверхні та підземні поштовхи, які виникають унаслідок геологічних процесів, що відбуваються у надрах Землі або в земній корі. Землетруси – раптові рухи земної кори, викликані внутрішніми причинами".

Приклад: "Минуло трохи більше року, як землетрус обернув пишну Мессіну в груду каміння" (Михайло Коцюбинський).

Також у словниках можна знайти такі синоніми до цього слова:

струс;

двигіт;

поштовх;

трус землі.

Що відомо про землетрус, який стався сьогодні?