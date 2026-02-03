При цьому не лише різницю між написанням, а й між вживанням. Відеопояснення Світлана Чернишова оприлюднила в тіктоці.

Дивіться також Не "землетрєсєніє": як правильно українською назвати поштовхи під землею

Як правильно писати – спочатку чи з початку?

Освітянка пояснила, що слово "спочатку" – це прислівник, а "з початку" – це прийменником з іменником.

"Спочатку" – це прислівник, його можна замінити словом "спершу",

– уточнила вона.

І додала, що можна сказати і "Спершу напишемо контрольну роботу", і "Спочатку напишемо контрольну роботу".

При цьому педагогиня нагадала правило: перед к, п, т, ф, х пишемо префікс с-.

А от "з початку" – це прийменник з іменником. В українській мові прийменник тільки "з", і він завжди пишеться окремо,

– додала вчителька.

І пояснила, що можна сказати так: з початку і до кінця.

Наприклад: "З початку та до кінця дня у магазині продовжено акцію",

– акцентувала Чернишова.

Як правильно писати – спочатку чи з початку: відеопояснення

