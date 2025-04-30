30 апреля, 17:53
Социальные льготы и гарантии военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет предлагают усилить
Основні тези
- Правительство предлагает усилить социальные льготы для военнослужащих в возрасте 18-25 лет.
- Изменения в законы предусматривают гарантии на обучение без отрыва от службы и сохранение места учебы и стипендии для военнослужащих.
Чиновники предлагают усилить социальные льготы и гарантии военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период. При этом нардепы должны согласовать соответствующие изменения в законы.
Речь идет об изменениях в законы Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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