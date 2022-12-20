Украинская книга попала в список лучших мировых изданий
Источник:The New York Times
Книга "Сокровища Украины: культурное наследие народа" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) попала в список лучших изданий 2022 года. Рейтинг составляло издание The New York Times.
Предисловие к изданию написал украинский писатель Андрей Курков. Соавторами стали культуролог Андрей Пучков, историк Максим Яременко и искусствовед Диана Клочко и Мирослава Мудрак.
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Что это за книга
Книга "Сокровища Украины: культурное наследие народа" стоит 25 фунтов. Она увидела свет в ноябре в британском издательстве Thames & Hudson.
Издание содержит восемь разделов. Они изложены в хронологическом порядке.
Книга рассказывает об украинском искусстве и наследии: начиная от скифского золота, византийских икон, завершая шедеврами авангарда и произведениями искусства после Оранжевой революции.
Книга о культурном наследии Украины "Сокровища Украины: культурное наследие народа" / фото: Thames & Hudson
Эта актуальная новая книга знакомит нас с более чем 100 зданиями и предметами искусства, от доисторических времен и эпохи барокко до современного бомбоубежища, в стране, которую мы наконец-то видим сердцем Европы,
– отметил критик Джейсон Фараго.
К слову, средства, вырученные от продаж этой книги, издатель обещал передать Украинскому ПЭН для поддержки местных музеев.
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Книга года BBC – 2022 назвала победителей
- Книгой года BBC – 2022 стал роман "Танцы с костями. Медицинский триллер" Андрея Семенкива (MED Goblin), издательство "Вихола", Киев.
- В номинации Детская книга года BBC - 2022 победила книга "Призраки Черной дубравы" Андрея Бачинского, "Издательство Старого Льва".
- Премию в номинации Книга года ВВС – Эсеистика – 2022 получила книга "Дикий Запад Восточной Европы" Павла Казарина, издательство "Виват", Харьков.