Украинская книга попала в список лучших мировых изданий

Книга "Сокровища Украины: культурное наследие народа" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) попала в список лучших изданий 2022 года. Рейтинг составляло издание The New York Times.

Предисловие к изданию написал украинский писатель Андрей Курков. Соавторами стали культуролог Андрей Пучков, историк Максим Яременко и искусствовед Диана Клочко и Мирослава Мудрак.

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Что это за книга

Книга "Сокровища Украины: культурное наследие народа" стоит 25 фунтов. Она увидела свет в ноябре в британском издательстве Thames & Hudson.

Издание содержит восемь разделов. Они изложены в хронологическом порядке.

Книга рассказывает об украинском искусстве и наследии: начиная от скифского золота, византийских икон, завершая шедеврами авангарда и произведениями искусства после Оранжевой революции.

Книга о культурном наследии Украины "Сокровища Украины: культурное наследие народа" / фото: Thames & Hudson

Эта актуальная новая книга знакомит нас с более чем 100 зданиями и предметами искусства, от доисторических времен и эпохи барокко до современного бомбоубежища, в стране, которую мы наконец-то видим сердцем Европы,

– отметил критик Джейсон Фараго.

К слову, средства, вырученные от продаж этой книги, издатель обещал передать Украинскому ПЭН для поддержки местных музеев.

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В 2022 году в Украине, несмотря на полномасштабную войну, определили книги года. Так, BBC News Украина объявила победителей премии.