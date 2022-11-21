Как развлечь и помочь детям, если выключили свет: ценные советы родителям

21 ноября 2022 , 15:51
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Удары россиян ракетами по энергетическим объектам Украины заставляют украинцев жить во тьме в течение определенного времени. При этом, когда нет света, первыми пугаются дети.

Поэтому родителям нужно знать, как успокоить и развлечь ребенка, если он боится тьмы. Об этом читайте в материале 24 канала. 

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Чем занять ребенка, если выключили свет

Медицинский психолог Дмитрий Вакуленко рассказал , как уменьшить у ребенка проявление стресса в случае плановых отключений света. А также чем заинтересовать ребенка в темноте. Итак:

  • прежде всего взрослым нужно оставаться спокойными, ведь часто дети копируют реакцию родителей;

  • родители должны подойти к ребенку и обнять его. Если малыши соглашаются на объятия, стоит немного поколебать ее – это успокаивает;

  • по возможности привлеките ребенка к технике утешения. Например, сосчитать от 1 до 10 или от 20 до 10;

  • родителям вместе с ребенком следует воспользоваться дыхательной техникой "Квадрат": в течение четырех секунд делаем вдох – в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание – в течение четырех секунд делаем выдох – и в течение следующих четырех секунд задерживаем дыхание. Такая техника помогает успокоиться в любой ситуации;

  • родителям следует постоянно пытаться быть рядом с ребенком, не обесценивать его страх, говорить правду о действующей ситуации в стране из-за войны. Также постоянно нужно повторять, обращаясь к ребенку: "Я с тобой. Я тебе помогу. Я тебя защищу".

Как объяснить ребенку отсутствие света и появление тьмы

  • Родители должны быть честными и честно объяснять ситуацию. Например, свет исчез, потому что сломалась или повреждена подстанция; энергетики пытаются как можно быстрее решить проблему;

  • детям нужно честно рассказывать, что электросети повреждают россияне для того, чтобы украинцам было труднее жить. Однако не стоит рассказывать детям страшные факты российской агрессии;

  • очень важно заранее проговорить с ребенком возможный вариант действий при исчезновении света. Например, включить генератор, зажечь свечи, выключить из сети электроприборы и т.д.

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Какие игры предложить ребенку во тьме

  • Игры с тенью с фонарикой или свечой: складываем фигуры животных или играем в кукольный театр;

  • игры в слова: следующее слово начинается с последней буквы предыдущего слова по разным тематикам: столицы стран, названия животных, фруктов, овощей, профессии.

Родителям следует помнить, что для того, чтобы ребенок не боялся тьмы в собственном доме, он должен иметь своеобразный психологический ресурс, чтобы детская нервная система справилась и адаптировалась к уровню стресса.

Для этого ребенку надо:

  • высыпаться;

  • наедаться;

  • иметь нормальную физическую нагрузку.

Чтобы справиться с детскими страхами перед тьмой, родителям стоит:

  • оставлять межкомнатные двери открытыми;

  • приобрести ночник или фонарик;

  • пересмотреть рацион: не давать на ночь тяжело перевариваемую пищу.

Автор: Марія Волошин