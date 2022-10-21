Как сохранить психическое здоровье и не потерять мотивацию к учебе
21 октября 2022 , 13:24Читати новину українською
Источник:МОН
Из-за войны в Украине дети могут терять мотивацию к учебе. С психологическими трудностями также сталкиваются их родители и педагоги.
Чтобы сохранить психологический комфорт родителей, детей и учителей, эксперты проекта "Поддержи ребенка" по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской разработали специальные рекомендации. Их получение значительно улучшит качество жизни.
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Какие факторы усугубляют психологическое состояние
- низкий уровень мотивации;
- завышенные ожидания;
- некачественная коммуникация;
- неуправляемые отрицательные эмоции;
- усталость;
- хронические стрессы и т.д.
Как сохранить психическое здоровье
Для детей, учителей и родителей были разработаны отдельные рекомендации.
Детям стоит:
- соблюдать режим дня;
- иметь свободное от учебы время;
- иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;
- доверять родителям и педагогам;
- любить, ценить и уважать себя;
- развивать свои навыки и способности.
Родителям стоит:
- не сравнивать своего ребенка с другими;
- не заменять собой учителя;
- защищать интересы ребенка;
- поддерживать эффективную коммуникацию с педагогами;
- иметь собственные ресурсы для восстановления и личные увлечения.
Педагогам стоит:
- разделять профессиональное и личное;
- не перерабатывать;
- ценить собственные профессиональные достижения;
- конструктивно высвобождать отрицательные эмоции;
- отдыхать и восстанавливаться.
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Существует также много способов компенсировать недостаток общения. Но родители должны помочь ребенку с этой проблемой.
В этом им помогут:
- групповая работа;
- общение;
- понимание себя и обучение этому;
- запись детей в онлайн-школу;
- консультации;
- внеклассные мероприятия;
- чаты.