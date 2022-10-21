Как сохранить психическое здоровье и не потерять мотивацию к учебе

Из-за войны в Украине дети могут терять мотивацию к учебе. С психологическими трудностями также сталкиваются их родители и педагоги.

Чтобы сохранить психологический комфорт родителей, детей и учителей, эксперты проекта "Поддержи ребенка" по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской разработали специальные рекомендации. Их получение значительно улучшит качество жизни.

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Какие факторы усугубляют психологическое состояние

низкий уровень мотивации;

завышенные ожидания;

некачественная коммуникация;

неуправляемые отрицательные эмоции;

усталость;

хронические стрессы и т.д.

Как сохранить психическое здоровье

Для детей, учителей и родителей были разработаны отдельные рекомендации.

Детям стоит:

соблюдать режим дня;

иметь свободное от учебы время;

иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;

доверять родителям и педагогам;

любить, ценить и уважать себя;

развивать свои навыки и способности.

Родителям стоит:

не сравнивать своего ребенка с другими;

не заменять собой учителя;

защищать интересы ребенка;

поддерживать эффективную коммуникацию с педагогами;

иметь собственные ресурсы для восстановления и личные увлечения.

Педагогам стоит:

разделять профессиональное и личное;

не перерабатывать;

ценить собственные профессиональные достижения;

конструктивно высвобождать отрицательные эмоции;

отдыхать и восстанавливаться.

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