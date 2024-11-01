Оксен Лисовой назвал профессии, которые крайне необходимы Украине

Война создает в Украине спрос на специалистов, которые остро необходимы сейчас, и будут нужны для восстановления государства. Министр образования определил важнейшие специальности в настоящее время.

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, как уже заработала система государственных грантов, пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью "ТСН Неделя". Также он назвал ключевые специальности, которые сегодня нужны государству

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Критически важные специалисты для Украины

Господин Оксен Лисовой назвал 7 специальностей, в которых критически нуждается государство. Среди них учителя, врачи, реабилитологи, психологи, инженерия, естественные науки, аграрный сектор и информационные технологии.

Учителя, врачи, отдельно реабилитологи, психологи, инженерия, именно разнообразная инженерия, естественные науки. Очень важно, потому что у нас недоборы колоссальные в этом направлении госзаказа. Аграрный сектор, ИТ-сектор, это ключевые я назвал,

– отметил министр Лесной.

Еще есть общественно важные профессии, и государство дает свободы для выбора этих специальностей, но определяет, какое количество их нужно. Специальности которых остро не хватает определяет Министерство экономики и отраслевые Министерства. Поэтому государство трансформировало свою поддержку людям, которые желают получить такую специальность, в виде грантов.

Министр отметил, что уже стартовала пилотизация грантов на образование. В этом году, в рамках эксперимента, выделено 16 тысяч грантов. Впоследствии их будет значительно больше.

Уже 11 тысяч поступающих подтвердили сертификаты на обучение, и считает, что до конца срока будет выбрана вся сумма грантов. Чиновник также отметил, что абитуриентов есть возможность до 5 ноября подать заявление на получение помощи от государства.

Важно! Об алгоритме получения гранта на образование можно прочитать здесь.

Чиновник считает успешной реформу с грантами, которую ввели в этом году. Надеется, что на следующий год она будет поддержана в законе, где ее внедрят уже масштабно. Кроме того, грантовая реформа дала возможность определить рейтинг вузов, куда поступили в этом году абитуриенты.