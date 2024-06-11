Справку для ТЦК теперь может сформировать учебное заведение

11 июня 2024, 12:55
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Государственное предприятие "ИНФОРЕСУРС"

Учебные заведения получили возможность формировать справки о студентах для получения отсрочки при осуществлении воинского учета в ТЦК. Это будет происходить по данным ЕГЭБО.

Эту возможность реализовали Государственное предприятие "Инфоресурс" вместе с Минобразования Украины. Форма справки определена Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

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Справку для ТЦК теперь может сформировать учебное заведение

В форме справки теперь обязательно надо указать, или действующее получение образования не нарушает последовательности, определенной частью 2 статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

Для получения такой справки студентам дневной или дуальной формы обучения надо обратиться в свое учебное заведение.

Проверить правдивость справки можно на сайте ЕГЭБО. При этом надо указать ее номер и РНОКПП студента или воспользоваться QR-кодом, указанным на выданной справке.

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Где можно сформировать справку для ТЦК

  • Справки о том, что студент получает образование на определенном уровне, будут формировать в Единой государственной базе по вопросам образования.
  • Порядок проведения призыва граждан на службу по мобилизации на особый период предусматривает получение справки о соискателе образования по данным Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), определенной в Приложении 9.
  • Для получения справки соискатель образования должен обратиться в учебное заведение, в котором учится. А уже заведение будет формировать справки в ЕГЭБО и выдавать их студентам дневной (дуальной) формы обучения.
Автор: Марія Волошин