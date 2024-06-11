Учебные заведения получили возможность формировать справки о студентах для получения отсрочки при осуществлении воинского учета в ТЦК. Это будет происходить по данным ЕГЭБО.

Эту возможность реализовали Государственное предприятие "Инфоресурс" вместе с Минобразования Украины. Форма справки определена Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

К теме Как студент должен подтвердить уровень образования, который получает, для получения отсрочки

Справку для ТЦК теперь может сформировать учебное заведение

В форме справки теперь обязательно надо указать, или действующее получение образования не нарушает последовательности, определенной частью 2 статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

Для получения такой справки студентам дневной или дуальной формы обучения надо обратиться в свое учебное заведение.

Проверить правдивость справки можно на сайте ЕГЭБО. При этом надо указать ее номер и РНОКПП студента или воспользоваться QR-кодом, указанным на выданной справке.

Читайте Кто и где будет формировать справки о студентах для ТЦК

Где можно сформировать справку для ТЦК