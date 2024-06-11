Цю можливість реалізували Державне підприємство "Інфоресурс" разом з Міносвіти України. Форма довідки визначена Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

До теми Як студент має підтвердити рівень освіти, який здобуває, для отримання відстрочки

Довідку для ТЦК тепер може сформувати заклад освіти

У формі довідки тепер обов'язково треба вказати, чи чинне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 Закону України "Про освіту".

Для отримання такої довідки студентам денної або дуальної форми навчання треба звернутися до свого закладу освіти.

Перевірити правдивість довідки можна на сайті ЄДЕБО. При цьому треба вказати її номер та РНОКПП студента або скористатись QR-кодом, вказаним на виданій довідці.

Читайте Хто та де формуватиме довідки про студентів для ТЦК

Де можна сформувати довідку для ТЦК