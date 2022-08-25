Нужна ли справка от врачей ребенку, который идет в школу, и как эту справку получить

1 сентября в Украине стартует новый учебный год. Он начнется в условиях военного положения, однако даже война не может отменить или смягчить необходимые и очень важные меры по здравоохранению.

О важных моментах, без которых дети не смогут ходить в школу и посещать очные занятия, читайте в материале сайта 24 канала.

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Две справки

Перед зачислением в школу родители или опекуны должны предоставить медицинскому работнику школы две справки:

форма № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра";

форма № 063/о "Карта профилактических прививок".

Такие же справки должны подать и дети, которые идут в 2 – 11 классы, но медосмотр детей перед первым классом, седьмым и одиннадцатым отличается по списку профильных врачей и анализов.

Не забывайте о прививках

В новом учебном году есть несколько вариантов обучения – офлайновое и онлайновое. Также есть смешанная форма обучения, экстернат и семейная форма. Независимо от того, какую форму обучения для ребенка выберут родители, они должны отвечать за прохождение обязательных ежегодных профилактических медосмотров.

Все дети должны быть привиты. Порядок проведения обязательных профилактических прививок и их оптимальные сроки закреплены Национальным календарем профилактических прививок

В школе могут дополнительно попросить предоставить справку о вакцинации ребенка, если такие данные отсутствуют (в случае, если ученик сменил школу). Если недавно ребенку сделали прививку, об этом также нужно сообщить, предоставив школе обновленную справку.

Для первоклассников

Первоклассники перед зачислением в школу должны пройти комплексный медицинский осмотр.

Медосмотр детей перед 1 классом (список врачей):

хирург;

ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты – по показаниям.

Анализы перед 1-м классом:

анализ крови на гемоглобин;

другие анализы – по показанию.

Семейный врач поможет

Ежегодный медосмотр школьников осуществляется по месту жительства. Он обязательный и происходит в присутствии родителей. Его может осуществлять педиатр или семейный врач.

Ребенок в возрасте от 7 до 17 лет должен осматриваться у врачей-специалистов и сдавать анализы только в случае необходимости.

Специалисты проведут обследование и осмотр ребенка, внесут обновленные данные о состоянии здоровья в медицинскую справку №086-1/о, а если потребуется, направят на дополнительные обследования в профильные учреждения, прививки, ЛФК и т.д.

После прохождения обследования врач выдаст справку (форма №086-1/о), где, в частности, укажет группу для занятий физкультурой.

Если ребенок получил новые прививки, нужно обновить Карту профилактических прививок (справка формы №063/о).

Сколько это стоит

В поликлинике медосмотр бесплатный, как и справки формы №086-1/о и №063/о. Их вам выдаст семейный врач или педиатр.

Частные клиники также предлагают пакеты услуг и осмотров врачей для приема в детское учреждение. Приготовьтесь, что в приватной клинике это будет довольно дорого.

Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: