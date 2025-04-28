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Учеба Образование в Украине Федоров рассказал, когда украинское образование получило наибольшее финансирование
28 апреля, 11:50
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Федоров рассказал, когда украинское образование получило наибольшее финансирование

Мария Волошин
Основні тези
  • Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что украинское образование получило за последние два года наибольшее финансирование за все годы независимости.
  • И добавил, что финансирование и грантовые программы увеличивают.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости. Речь идет о последних двух годах.

Детали Федоров рассказал в комментарии Новости.LIVE. Вице-премьер также отметил, что есть видение трансформации системы образования.

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Как финансируют украинское образование

Федоров также рассказал, что правительство уделяет теме финансирования украинского образования много внимания. Поэтому финансирование и грантовые программы увеличивают.

Он, в частности, отметил, что такое же тщательное внимание сейчас уделяют и развитию инноваций.

Образование получило за последние два года наибольшее финансирование вообще за все годы независимости. И президент лично много следит за прогрессом в этом направлении, как в инновациях, так и в образовании. Поэтому увеличивается финансирование,
– сообщил глава Минцифры.

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Сколько денег выделили на образование в 2025 году

  • На образование и науку в Госбюджете на 2025 год предусмотрели 194,3 миллиарда гривен.
  • Ключевое направление – финансирование профессионального предвысшего и высшего образования. На это направят 55,6 миллиарда гривен.
  • Еще 12 миллиардов гривен из бюджета направят на доплаты учителям: по 1000 гривен ежемесячно с 1 января и по 2000 гривен – с 1 сентября 2025 года.
  • На обустройство укрытий в школах выделили 6,2 миллиарда гривен. На поддержку научных исследований – 3,3 миллиарда гривен.
  • Для обеспечения питания учащихся начальных классов в бюджете заложили 2,9 миллиарда гривен, а на развитие Новой украинской школы (НУШ) – 2,15 миллиарда гривен.
  • Закупку школьных автобусов будут финансировать в объеме 1,6 миллиарда гривен, а на модернизацию пищеблоков потратят 960 миллионов гривен.
  • На создание учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования предусмотрели 540 миллионов гривен, а на обеспечение противопожарной защиты в учреждениях общего среднего образования – 500 миллионов гривен.