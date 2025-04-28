Федоров рассказал, когда украинское образование получило наибольшее финансирование

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости. Речь идет о последних двух годах.

Детали Федоров рассказал в комментарии Новости.LIVE. Вице-премьер также отметил, что есть видение трансформации системы образования.

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Как финансируют украинское образование

Федоров также рассказал, что правительство уделяет теме финансирования украинского образования много внимания. Поэтому финансирование и грантовые программы увеличивают.

Он, в частности, отметил, что такое же тщательное внимание сейчас уделяют и развитию инноваций.

Образование получило за последние два года наибольшее финансирование вообще за все годы независимости. И президент лично много следит за прогрессом в этом направлении, как в инновациях, так и в образовании. Поэтому увеличивается финансирование,

– сообщил глава Минцифры.

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Сколько денег выделили на образование в 2025 году