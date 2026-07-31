На профтехи и колледжи выделено более 860 миллионов гривен: что будут делать с средствами
Кабмин Украины выделил более 860 миллионов гривен на модернизацию профессионально-технических училищ и колледжей. На эти средства будет реализовано 100 проектов в регионах.
Средства выделены на новые мастерские и лаборатории, обновление оборудования, повышение энергоэффективности, обеспечение безопасности и безбарьерности. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Кто и какие средства получит
Глава правительства также сообщил, что завершено распределение почти 700 миллионов гривен субвенции для 130 будущих академических лицеев в 22 областях Украины.
Средства будут направлены на создание современных образовательных пространств: закупку учебного, компьютерного и мультимедийного оборудования, мебели и оснащения для лабораторий естественных дисциплин и STEM,
– уточнил он.
И добавил, что еще 83,6 миллиона гривен предусмотрено для поддержки общин в организации бесплатного горячего питания учеников начальных классов в 8 прифронтовых областях: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Средства выделены в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Всего в 2026 году на питание школьников предусмотрено 14,4 миллиарда гривен,
– отметил премьер.
Важно С 2027 года в Украине начнется полноценное внедрение реформы старшей профильной школы. Учащиеся будут получать образование в течение 12 лет.
Какие изменения в профессиональном образовании запланированы?
В сентябре 2025 года вступил в силу новый Закон "О профессиональном образовании". Он предусматривает постепенные изменения в отрасли.
Первые колледжи, которые примут участие в эксперименте, уже в 2026 году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке. Колледжи будут заключать договоры со своими учредителями и теми, кто формирует заказы на предоставление образовательных услуг в сфере профессионального образования.
Также запланировано ввести новые профессии, новые учебные программы и т. д.