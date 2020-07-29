Министерство образования и науки продлило сроки поступления абитуриентов на профессионального младшего бакалавра на контракт на основе базового общего среднего образования в связи с пандемией коронавируса.

МОН уже приняло это решение, пишет Osvita.ua. 29 июля вышел приказ о внесении соответствующих изменений в Условия приема на обучение в вузы в 2020 году.

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Такое решение о продлении вступительной кампании абитуриентов, поступающих на младших бакалавров на контракт, было принято из-за особенностей проведения вступительной кампании 2020 года, с целью предотвращения распространения на территории Украины СОVID-19.

Сроки вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего образования на базе 9-го класса (контракт):