Міністерство освіти і науки продовжили терміни вступу абітурієнтів на фахового молодшого бакалавра на контракт на основі базової загальної середньої освіти у зв’язку з пандемією коронавірусу.

МОН вже ухвалило це рішення, пише Osvita.ua. 29 липня вийшов наказ про внесення відповідних змін до Умов прийому на навчання до вишів у 2020 році.

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Таке рішення про продовження вступної кампанії абітурієнтів, які вступають на молодших бакалаврів на контракт, було ухвалено через особливості проведення вступної кампанії 2020 року, з метою запобігання поширенню на території України СОVID-19.

Терміни вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти на базі 9-го класу (контракт):