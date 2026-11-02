"Истамбул": правильно ли так называть этот турецкий город на украинском языке

Планируете поездку в Турцию, читаете новости или рассказываете друзьям об отдыхе – и вдруг возникает сомнение: как правильно называется ее крупнейший город? Стамбул или Истамбул?

Давайте разберемся, какое написание соответствует украинской языковой норме, со ссылкой на объяснение Ольги Остапченко.

Как правильно называть город на украинском языке?

Название турецкого города можно услышать в разных вариантах: Стамбул, Истамбул, Истанбул. Из-за этого и возникает путаница, особенно когда хочется передать его как можно ближе к оригиналу. Но в украинском языке есть устоявшееся название.

На турецком языке город называется "İstanbul" – "Истанбул". И в некоторых европейских языках можно встретить похожее написание:

на английском, немецком, французском, итальянском – Istanbul;

на португальском – Istambul;

на испанском – Estambul;

на польском – Stambuł (также Istambuł);

на русском – Стамбул.

Однако в украинском языке существует другое устоявшееся название – Стамбул. Это традиционный географический экзоним, то есть название города, которое в другом языке отличается от местного. Такая форма зафиксирована в украинском орфографическом словаре.

Такое написание зафиксировано еще в правописном словаре Голоскевича 1929 года: "Стамбул, -лу, в -лі; стамбульський". Таким образом, название давно закрепилось в украинской языковой традиции.

Точно так же мы говорим о других названиях городов на украинском языке: Відень, а не Wien (по-немецки); Рим, а не Roma (по-итальянски); Париж, а не Paris (по-французски, где название произносится примерно как "Пари"). В каждом языке есть свои традиции передачи географических названий, и в украинском языке также существуют устоявшиеся формы.

Откуда происходит название "Стамбул"?

История названия города довольно интересна. В древности он назывался Византием, а после переноса сюда столицы Римской империи императором Константином Великим стал Константинополем. В славянской традиции город также называли Царгородом.

Название Стамбул, согласно одной из распространенных этимологических версий, происходит от греческого выражения eis tēn polin – "в город". Так греки называли Константинополь, имея в виду главный город своей окрестности. Впоследствии это название закрепилось в турецком языке.

Следовательно, на украинском языке правильно говорить и писать "Стамбул", "стамбульський", "у Стамбулі", "зі Стамбула". Варианты "Истамбул" и "Истанбул" могут встречаться в текстах, но для современной украинской речи следует выбирать устоявшуюся форму – Стамбул.