Істамбул: чи правильно так називати турецьке місто українською

Adv

Розберімося, яке написання відповідає українській мовній нормі, з посиланням на пояснення Ольги Остапченко.

Як правильно називати місто українською?

Назву турецького міста можна почути в різних варіантах: Стамбул, Істамбул, Істанбул. Через це й виникає плутанина, особливо коли хочеться передати її якомога ближче до оригіналу. Та українська мова має усталену назву.

Турецькою місто називається "İstanbul" – "Істанбул". І в деяких європейських мовах можна зустріти схоже написання:

англійською, німецькою, французькою, італійською – Istanbul;

португальською – Istambul;

іспанською – Estambul;

польською – Stambuł (також Istambuł);

російською – Стамбул.

Проте українська мова має іншу усталену назву – Стамбул. Це традиційний географічний екзонім, тобто назва міста, яка в іншій мові відрізняється від місцевої. Таку форму фіксує український орфографічний словник.

Таке написання зафіксоване ще в правописному словнику Голоскевича 1929 року: "Стамбул, -лу, в -лі; стамбульський". Отже, назва давно закріпилася в українській мовній традиції.

Так само ми говоримо про інші назви міст українською: Відень, а не Wien (німецькою); Рим, а не Roma (італійською); Париж, а не Paris (французькою, де назву вимовляють приблизно як "Парі"). У кожній мові є власні традиції передавання географічних назв, і українська також має усталені форми.

Звідки походить назва "Стамбул"?

Історія назви міста досить цікава. У давнину воно мало назву Візантій, а після перенесення сюди столиці Римської імперії імператором Костянтином Великим стало Константинополем. У слов'янській традиції місто також називали Царгородом.

Назва Стамбул, за однією з поширених етимологічних версій, походить від грецького вислову eis tēn polin – "до міста". Так греки називали Константинополь, маючи на увазі головне місто своєї околиці. Згодом ця назва закріпилася в турецькій мові.

Отже, українською правильно говорити й писати Стамбул, "стамбульський", "у Стамбулі", "зі Стамбула". Варіанти "Істамбул" та "Істанбул" можуть траплятися в текстах, але для сучасного українського мовлення варто обирати усталену форму – Стамбул.