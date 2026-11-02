"Истамбул": правильно ли так называть этот турецкий город на украинском языке

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Давайте разберемся, какое написание соответствует украинской языковой норме, со ссылкой на объяснение Ольги Остапченко.

Как правильно называть город на украинском языке?

Название турецкого города можно услышать в разных вариантах: Стамбул, Истамбул, Истанбул. Из-за этого и возникает путаница, особенно когда хочется передать его как можно ближе к оригиналу. Но в украинском языке есть устоявшееся название.

На турецком языке город называется "İstanbul" – "Истанбул". И в некоторых европейских языках можно встретить похожее написание:

на английском, немецком, французском, итальянском – Istanbul;

на португальском – Istambul;

на испанском – Estambul;

на польском – Stambuł (также Istambuł);

на русском – Стамбул.

Однако в украинском языке существует другое устоявшееся название – Стамбул. Это традиционный географический экзоним, то есть название города, которое в другом языке отличается от местного. Такая форма зафиксирована в украинском орфографическом словаре.

Такое написание зафиксировано еще в правописном словаре Голоскевича 1929 года: "Стамбул, -лу, в -лі; стамбульський". Таким образом, название давно закрепилось в украинской языковой традиции.

Точно так же мы говорим о других названиях городов на украинском языке: Відень, а не Wien (по-немецки); Рим, а не Roma (по-итальянски); Париж, а не Paris (по-французски, где название произносится примерно как "Пари"). В каждом языке есть свои традиции передачи географических названий, и в украинском языке также существуют устоявшиеся формы.

Откуда происходит название "Стамбул"?

История названия города довольно интересна. В древности он назывался Византием, а после переноса сюда столицы Римской империи императором Константином Великим стал Константинополем. В славянской традиции город также называли Царгородом.

Название Стамбул, согласно одной из распространенных этимологических версий, происходит от греческого выражения eis tēn polin – "в город". Так греки называли Константинополь, имея в виду главный город своей окрестности. Впоследствии это название закрепилось в турецком языке.

Следовательно, на украинском языке правильно говорить и писать "Стамбул", "стамбульський", "у Стамбулі", "зі Стамбула". Варианты "Истамбул" и "Истанбул" могут встречаться в текстах, но для современной украинской речи следует выбирать устоявшуюся форму – Стамбул.