Заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью "Украинской правде", отметил, что МОН планирует, в рамках реформы образования, помочь ученикам 8 и 9 классов выбирать профили. Для этого к работе в школах планируют привлечь карьерных советников.

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Напомним! Концепция старшей профильной школы предусматривает наличие профилей: гуманитарных, естественных, STEM.

Какие задачи карьерных советников

Ученик после 9 класса будет выбирать профиль, соответствующий образовательной траектории, которой он планирует двигаться дальше. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы в 8-9 классах начали работать карьерные советники, которые будут помогать с выбором профиля в 10 классе,

– объяснил Сташкив

Главной задачей карьерных советников будет:

помочь ученикам выбирать те направления, которые им интересны;

помочь определиться, какие профессии нужны, в частности для тех кто выберет технологический профиль – будущие инженеры, программисты.

Заместитель министра отметил, что задача реформы профильного среднего образования сделать так, чтобы школьники выбирали не только гуманитарные профили, но и технические.

Есть разные инструменты: оборудование школ хорошими STEM-лабораториями, стимулирование учащихся к выбору именно этих профилей через карьерных советников, другие инструменты, которые мы хотим реализовывать,

– добавил он.

Профориентация для старших классов есть в школах, но Минобразования стремится ее модернизировать, сделать более действенной и интересной, соответствующей требованиям реформы и современного общества. Сейчас, карьерные советники в школах – это только концепция, над которой работает ведомство.