Минфин хочет сократить количество студентов, получающих стипендию: что говорит МОН

В Министерстве финансов настаивают на сокращении количества студентов, которые должны получать стипендии. Де-факто среднегодовой показатель таких соискателей образования в этом году уже уменьшился.

Об этом сообщили в Минобразования в ответ на обращение нардепа Юлии Гришиной по поводу состояния стипендиального обеспечения в вузах Украины. В настоящее время количество студентов, которые должны получать стипендии от государства, должно составлять 40 – 45% от фактического количества студентов-бюджетников дневной формы обучения.

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Минфин хочет сократить количество студентов, получающих стипендию

Однако в 2023 году среднегодовой показатель студентов-стипендиатов снизился и составляет 32%.

В МОН говорят, что доля студентов, имеющих право на стипендию, зависит от средств, предусмотренных в государственной казне на такие нужды.

Из-за сокращенных расходов госбюджета по бюджетным программам Минфин настаивает на уменьшении количества студентов, которые должны получать стипендии в дальнейшем.

Минобразования же убеждено, что этот вопрос требует взвешенного подхода и отсрочки во времени. В МОН говорят, что принятие такого решения может получить негативный отклик среди студентов и в целом.



Ответ Минобразования на обращение нардепа Юлии Гришиной / скриншот документа

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Что раньше говорили в Минобразования о стипендиях студентов