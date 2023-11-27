Минфин хочет сократить количество студентов, получающих стипендию: что говорит МОН
Источник:Osvita.ua
В Министерстве финансов настаивают на сокращении количества студентов, которые должны получать стипендии. Де-факто среднегодовой показатель таких соискателей образования в этом году уже уменьшился.
Об этом сообщили в Минобразования в ответ на обращение нардепа Юлии Гришиной по поводу состояния стипендиального обеспечения в вузах Украины. В настоящее время количество студентов, которые должны получать стипендии от государства, должно составлять 40 – 45% от фактического количества студентов-бюджетников дневной формы обучения.
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Минфин хочет сократить количество студентов, получающих стипендию
Однако в 2023 году среднегодовой показатель студентов-стипендиатов снизился и составляет 32%.
В МОН говорят, что доля студентов, имеющих право на стипендию, зависит от средств, предусмотренных в государственной казне на такие нужды.
Из-за сокращенных расходов госбюджета по бюджетным программам Минфин настаивает на уменьшении количества студентов, которые должны получать стипендии в дальнейшем.
Минобразования же убеждено, что этот вопрос требует взвешенного подхода и отсрочки во времени. В МОН говорят, что принятие такого решения может получить негативный отклик среди студентов и в целом.
Ответ Минобразования на обращение нардепа Юлии Гришиной / скриншот документа
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Что раньше говорили в Минобразования о стипендиях студентов
Глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что стипендии лучшим студентам в Украине могут повысить.
Соответствующее поручение дал президент.
Деньги на это в бюджете на следующий год предусмотрели.
Министр образования уточнил, что в Бюджете-2024 увеличивают финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен.
Заместитель Лисового Михаил Винницкий заявил, что тем студентам, которые выехали за границу, могут отменить выплату стипендий.