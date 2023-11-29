МОН не может выплачивать стипендии всем студентам
Источник:Osvita.ua
Минобразования пока не в состоянии обеспечить выплату стипендий на уровне 40-45% фактического количества студентов дневной формы обучения. Расходы на эту цель в этом году снизили.
Такой ответ дали в министерстве на обращение нардепки Юлии Гришиной о состоянии стипендиального обеспечения в вузах. В МОН при этом говорят о задолженности.
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МОН не может выплачивать стипендии всем студентам
В ведомстве отмечают, что расходы на выплаты академических стипендий, предусмотренные на 2023 год, снизились по сравнению с предыдущим годом на 19%.
Минобразования говорит, что ситуацию усложнило значительное увеличение количества студентов дневной формы обучения, поскольку на государственные места перевели отдельные категории студентов-контрактников.
Задолженность по выплате стипендий студентам украинских вузов за 2023 год составляет около 30 миллионов гривен, добавляют в министерстве.
Так что МОН ищет внутренние резервы дополнительного финансирования для выплат стипендий хотя бы минимальных.
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Что раньше говорили в МОН о стипендиях студентов
- Министр образования Оксен Лисовой анонсировал недавно повышение стипендии лучшим студентам.
- Средства в бюджете на 2024 год на это предусмотрели, сказал он.
- Чиновник отметил, что в Бюджете-2024 увеличивают финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен.
- Замглавы МОН Михаил Винницкий при этом сообщил, что стипендии студентам, выехавшим за границу, могут отменить.
- В Минфине же настаивают на сокращении количества студентов, которые должны получать выплаты.
- В МОН говорят, что этот вопрос требует взвешенного подхода и отсрочки во времени.