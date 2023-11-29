Такой ответ дали в министерстве на обращение нардепки Юлии Гришиной о состоянии стипендиального обеспечения в вузах. В МОН при этом говорят о задолженности.

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МОН не может выплачивать стипендии всем студентам

В ведомстве отмечают, что расходы на выплаты академических стипендий, предусмотренные на 2023 год, снизились по сравнению с предыдущим годом на 19%.

Минобразования говорит, что ситуацию усложнило значительное увеличение количества студентов дневной формы обучения, поскольку на государственные места перевели отдельные категории студентов-контрактников.

Задолженность по выплате стипендий студентам украинских вузов за 2023 год составляет около 30 миллионов гривен, добавляют в министерстве.

Так что МОН ищет внутренние резервы дополнительного финансирования для выплат стипендий хотя бы минимальных.

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Что раньше говорили в МОН о стипендиях студентов