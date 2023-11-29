Такой ответ дали в министерстве на обращение нардепки Юлии Гришиной о состоянии стипендиального обеспечения в вузах. В МОН при этом говорят о задолженности.

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МОН не может выплачивать стипендии всем студентам

В ведомстве отмечают, что расходы на выплаты академических стипендий, предусмотренные на 2023 год, снизились по сравнению с предыдущим годом на 19%.

Минобразования говорит, что ситуацию усложнило значительное увеличение количества студентов дневной формы обучения, поскольку на государственные места перевели отдельные категории студентов-контрактников.

Задолженность по выплате стипендий студентам украинских вузов за 2023 год составляет около 30 миллионов гривен, добавляют в министерстве.

Так что МОН ищет внутренние резервы дополнительного финансирования для выплат стипендий хотя бы минимальных.

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Что раньше говорили в МОН о стипендиях студентов

  • Министр образования Оксен Лисовой анонсировал недавно повышение стипендии лучшим студентам.
  • Средства в бюджете на 2024 год на это предусмотрели, сказал он.
  • Чиновник отметил, что в Бюджете-2024 увеличивают финансирование на стипендии более чем на 500 миллионов гривен.
  • Замглавы МОН Михаил Винницкий при этом сообщил, что стипендии студентам, выехавшим за границу, могут отменить.
  • В Минфине же настаивают на сокращении количества студентов, которые должны получать выплаты.
  • В МОН говорят, что этот вопрос требует взвешенного подхода и отсрочки во времени.