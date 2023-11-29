Таку відповідь надали у міністерстві на звернення нардепки Юлії Гришиної щодо стану стипендіального забезпечення у вишах. У МОН при цьому кажуть про заборгованість.
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МОН не може виплачувати стипендії усім студентам
У відомстві зазначають, що видатки на виплати академічних стипендій, передбачені на 2023 рік, зменшили у порівнянні з попереднім роком на 19%.
Міносвіти каже, що ситуацію ускладнило значне збільшення кількості студентів денної форми навчання, оскільки на державні місця перевели окремі категорії студентів-контрактників.
Заборгованість із виплати стипендій студентам українських вишів за 2023 рік становить майже 30 мільйонів гривень, додають у міністерстві.
Тож МОН шукає внутрішні резерви додаткового фінансування для виплат стипендій хоча б мінімальних.
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Що раніше казали у МОН про стипендії студентів
- Міністр освіти Оксен Лісовий анонсував недавно підвищення стипендії найкращим студентам.
- Кошти у бюджеті на 2024 рік на це передбачили, сказав він.
- Посадовець зазначив, що у Бюджеті-2024 збільшують фінансування на стипендії на понад 500 мільйонів гривень.
- Заступник очільника МОН Михайло Винницький при цьому повідомив, що стипендії студентам, які виїхали за кордон, можуть скасувати.
- У Мінфіні ж наполягають на скороченні кількості студентів, які повинні отримувати виплати.
- У МОН кажуть, що це питання потребує виваженого підходу і відтермінування у часі.