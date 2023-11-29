Таку відповідь надали у міністерстві на звернення нардепки Юлії Гришиної щодо стану стипендіального забезпечення у вишах. У МОН при цьому кажуть про заборгованість.

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МОН не може виплачувати стипендії усім студентам

У відомстві зазначають, що видатки на виплати академічних стипендій, передбачені на 2023 рік, зменшили у порівнянні з попереднім роком на 19%.

Міносвіти каже, що ситуацію ускладнило значне збільшення кількості студентів денної форми навчання, оскільки на державні місця перевели окремі категорії студентів-контрактників.

Заборгованість із виплати стипендій студентам українських вишів за 2023 рік становить майже 30 мільйонів гривень, додають у міністерстві.

Тож МОН шукає внутрішні резерви додаткового фінансування для виплат стипендій хоча б мінімальних.

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Що раніше казали у МОН про стипендії студентів