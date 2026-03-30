Студенты смогут получать 8 тысяч гривен стипендии
В Украине расширяют программу поддержки одаренных студентов с инвалидностью. Эти соискатели образования могут получить академическую стипендию Кабмина.
Решение приняли на заседании правительства. Детали на своей странице в фейсбуке сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Кто и какую стипендию может получить?
Речь идет о 50 академических стипендиях для студентов колледжей и 30 академических стипендиях для соискателей профессионального образования.
Размер этих стипендий составит 8 000 гривен, а назначать их будут с 1 сентября 2026 года,
– уточнил министр.
По его словам, положение о выплатах разработают дополнительно.
Это решение расширяет государственную поддержку для студентов, которые показывают высокие результаты в учебе, независимо от того, какой образовательный путь они выбрали,
– заявил Лесной.
Повысят ли всем студентам стипендии?
- С сентября 2025 года правительство увеличило размер президентских стипендий.
- А уже с сентября 2026 года вырастут стипендии всех студентов колледжей и вузов в Украине.
- Стипендия для студентов вузов вырастет до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
- Соискатели образования будут получать вдвое большие выплаты. В вузах вырастут суммы всех видов стипендий: от минимальной академической – до президентской и отраслевых.
- В колледжах – аналогичное повышение: минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии также вырастут вдвое.