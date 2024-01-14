Будут изменения: кто из студентов будет получать стипендию в 2024 году

В сфере высшего образования в 2024 году произойдет немало изменений. Готовиться к ним следует как студентам, так и преподавателям.

В частности, Минобразования изменит алгоритм начисления стипендий. Детали рассказывает Образование 24.

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Как начислять стипендию студентам в 2024 году

Не так давно заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что стипендию в вузах Украины будут предоставлять "избранным".

Чиновник при этом сообщил, что Минобразования планирует изменить принцип начисления стипендии студентам.

Винницкий заявил, что 2 тысячи гривен стипендии, получаемые уже с 2024 года соискателями высшего образования, – это популизм.

Так, стипендии планируют выплачивать тем будущим специалистам, которые получают образование на специальностях, которые государство заказывает и кому оно покрывает 100% обучения. При этом тем, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии.

Также в Минобразования анонсировали, что размер стипендии увеличат.

Отдельно МОН думает над тем, отменить ли выплаты тем студентам, которые выехали за границу.