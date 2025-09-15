Стипендия для студентов может значительно вырасти в 2026 году: что предлагают в проекте бюджета
- Принят проект Государственного бюджета Украины на 2026 год.
- Стипендии студентам в Украине повысят в два раза.
Правительство приняло проект Госбюджета на 2026 год. В нем также прописано повышение размера стипендий для студентов.
Об этом подробнее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет 24 Канал.
Что известно об увеличении стипендии в 2026 году?
Кабинет министров Украины намерен повысить академические стипендии. Речь идет об увеличении размера стипендий в 2 раза.
Повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года,
– сообщила она.
Добавим, что как уточнили в пресс-службе Минфина, в проекте бюджета на образование будет потрачено 265,4 миллиарда гривен (+66,5 миллиарда гривен до 2025 года), в том числе 6,6 миллиарда гривен – вдвое повышение академических стипендий для 163,8 тысяч студентов.
Принятие госбюджета Украины на 2026 год: последние новости
В понедельник, 15 сентября, глава правительства сообщила, что Кабмин одобрил проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Он будет передан на рассмотрение Верховной Рады.
Так, Правительство одобрило проект бюджета, в том числе и размер минимальной заработной платы. Этот показатель составит 8647 гривен.
В заметке Свириденко говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в два этапа. С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.