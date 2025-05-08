Стоимость обучения в государственных вузах Украины возрастет

Стоимость обучения по контракту в государственных вузах Украины на престижных специальностях возрастет. Ее повысят до стоимости обучения студента-бюджетника, которую тратит на него государство в конкретном ЗВО.

Такую норму содержит постановление правительства № 417, которое согласовывает перечень специальностей, для обучения на которых в 2025 году установят предельные, то есть минимально возможные, цены на контракт. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Стоимость обучения в вузах возрастет

В перечень таких специальностей включили:

B1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство";

B2 "Дизайн";

B11 "Филология" (все специализации, кроме украинского языка и литературы, языков и литератур коренных народов и национальных меньшинств Украины, классических языков и литератур, фольклористики, прикладной лингвистики);

C1 "Экономика и международные экономические отношения" (по специализациям);

C2 "Политология";

C3 "Международные отношения";

C4 "Психология";

C5 "Социология";

C6 "География и региональные студии";

C7 "Журналистика";

D1 "Учет и налогообложение";

D2 "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";

D3 "Менеджмент";

D4 "Публичное управление и администрирование";

D5 "Маркетинг";

D7 "Торговля";

D8 "Право";

D9 "Международное право";

F1 "Прикладная математика";

F2 "Инженерия программного обеспечения";

F3 "Компьютерные науки";

F5 "Кибербезопасность и защита информации";

F6 "Информационные системы и технологии";

F7 "Компьютерная инженерия";

G17 "Архитектура и градостроительство";

H6 "Ветеринарная медицина";

I1 "Стоматология";

I2 "Медицина";

I3 "Педиатрия";

I4 "Медицинская психология";

I5 "Медсестринство" (по специализациям)";

I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения" (по специализациям)";

I7 "Терапия и реабилитация" (по специализациям);

I8 "Фармация" (по специализациям);

I9 "Общественное здоровье";

J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

J3 "Туризм и рекреация";

J5 "Морской и внутренний водный транспорт".

Размер платы за обучение в течение расчетного срока выполнения образовательной программы для получения соответствующей степени высшего образования по определенной форме получения высшего образования не может быть меньше чем размер платы за первый год (курс) обучения, умноженный на расчетный срок выполнения образовательной программы в годах. В МОН заявляли, что многие государственные ЗВО занижают стоимость обучения для студентов-контрактников за счет государства.

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Что об этом думают в МОН

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявлял, что низкая стоимость контрактного обучения не позволяет качественно готовить студентов.

Многие ЗВО ставят цены на контракт наполовину или более ниже, чем та сумма, которую платит государство университету за каждого студента-бюджетника. И когда государство дает, например, на подготовку одного студента 55 – 56 тысяч гривен в год, а студент-контрактник учится за 25 тысяч, возникает два вопроса. Первый: не за счет государства частично оплачивается обучение этого контрактника? (На самом деле так оно и есть.) И второй: можно ли качественно подготовить студента любой специальности за 25 тысяч гривен? Конечно, нельзя. Это тоже к вопросу о низких зарплатах преподавателей. Из-за отсутствия средств в университете заведение не способно выплатить доплаты и премии, а дальше фактически речь идет о деградации системы,

– говорил он.

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Что думают в вузах

Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко считает, что такой шаг противоречит европейскому курсу в области высшего образования, где доступ граждан ЕС к университетскому образованию является практически бесплатным, за счет государства.

Он также добавил, что анализ свидетельствует следующее: после вступления в силу постановления № 417 стоимость обучения в Украине станет выше, чем во многих университетах соседних Польши, Чехии, Словакии и др. Это, по его мнению, ускорит темпы выезда молодежи за границу. Его консультации с ректорами Варшавы, Праги, Нитры свидетельствуют об их искреннем удивлении этим шагам чиновников.

Николаенко также сообщил, что Союз ректоров Украины 1 мая обратился с письмом к Гаранту Конституции с просьбой остановить действие указанного постановления Кабинета Министров Украины №417.