В Украине растет стоимость обучения в вузах

В июле 2024 года стартует вступительная кампания. Абитуриентам при этом надо быть готовыми к обновленным ценам на обучение в вузах, если они планируют поступать на контрактную форму.

Ведь в Украине продолжает расти стоимость высшего образования по контракту. Как обновленные цены в вузах для поступающих 2024 года отличаются от прошлогодних, читайте дальше.

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Как растет стоимость образования в Украине

Получение высшего образования по контракту в Украине дорожает ежегодно. Проследить эту тенденцию помогает индекс потребительских цен по категории "Высшее образование", которую отслеживает Госстат.

Динамика стоимости высшего образования по данным Госстата 2019 год: +12,9%;

2020 год: +15,2%;

2021 год: +17,5%;

2022 год: +7,2%;

2023 год: +11,8%.

То есть за пять лет условный годовой контракт стоимостью 20 тысяч гривен вырос более чем на 83% – до 36,6 тысяч гривен.

Динамика роста заметно отличается в зависимости от учебного заведения и специальности. Некоторые университеты на следующий учебный год сохраняют практически прошлогодние цены. Другие повышают стоимость обучения по контракту на 10 – 20% и более.

Заметим: поскольку на момент публикации новости не все вузы обнародовали стоимость обучения за год, СМИ опираются только на имеющиеся данные.