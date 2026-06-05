Более 100 тысяч гривен: как выросли цены на обучение в Киево-Могилянке

В Украине в этом году выросла стоимость обучения в вузах. Не исключение – и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

У вузе уже утвердили стоимость обучения на 2026 – 2027 учебный год. Она в НаУКМА в этом году выросла не на всех специальностях и не так существенно, как в других вузах.

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Какие специальности являются самыми дорогими?

Самой дорогой является образовательная программа "Политическое лидерство и экономическая дипломатия". За год надо отдать 110 тысяч гривен. Также среди самых дорогих есть такие специальности как "Инженерия программного обеспечения" и "Компьютерные науки" (по 100 тысяч гривен в год). В прошлом году стоимость обучения на этих специальностях была такой же.

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Кстати, на многих популярных специальностях в киевском вузе цены за обучение изменились несущественно. Например, стоимость выросла за "Журналистику" на 4,6%, "Маркетинг", "Менеджмент" – 6,7%, "Психологию" – 7,7%.

Специальности "Право" и "Кибербезопасность" не изменили стоимость обучения.

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Какие цены за год на самых дешевых специальностях?

Самыми дешевыми в Могилянке есть такие специальности как "Археология", "Биология и биохимия", "Экология", "Химия", "Физика и астрономия", "Социальная работа". За обучение на них придется выложить по 50 тысяч гривен в год.

В прошлом году стоимость обучения на самых дешевых специальностях в НаУКМА составляла 45 – 48 тысяч гривен. Например, за обучение на специальностях "Химия" и "Физика" надо было заплатить 45 тысяч гривен (рост на 11%), Получение образования на "Биологии и биохимии" или "Экологии" стоило 47 тысяч гривен. Цена выросла на 6%.