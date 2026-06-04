Исключением не является и Национальный университет "Львовская политехника". Какие цены на обучение будут на бакалавриате в учебном году 2026 – 2027, сообщили в вузе.

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Какие специальности самые дорогие в Политехнике?

Самой дорогой специальностью во львовском вузе является "Компьютерные науки (Системы искусственного интеллекта)". Год обучения здесь обойдется в 100 тысяч гривен. В прошлом году обучение на этой специальности стоило 69,9 тысяч гривен (подорожание на 43%).

Существенно "ударит" по карману родителей абитуриентов также специальность "Инженерия программного обеспечения". За год контрактного обучения надо отдать 90 тысяч гривен. В прошлом году было на 30,5 тысяч гривен дешевле. То есть стоимость выросла на 51%.

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Зато "Компьютерные науки (Вычислительный интеллект смартсистем)", "Компьютерные науки (Проектирование и программирование интеллектуальных систем и устройств)", "Компьютерные науки (Системы виртуальной реальности)", "Системная инженерия (Интернет вещей) стоят 86,9 тысяч гривен в год.

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Какие специальности самые дешевые в вузе?

К самым дешевым специальностям во львовском вузе относятся такие: "Гражданская безопасность", "Изобразительное искусство и реставрация", "Геодезия и землеустройство", "История", "Социальная работа", "Системы энергетики устойчивого развития", "Издательство и полиграфия" и др. Год обучения здесь стоит 52 тысячи гривен.

В прошлом году стоимость обучения на самых дешевых специальностях, связанных с железнодорожным транспортом, составляла 36,3 тысячи гривен. То есть цены выросли до 45%).

Также, к примеру, за обучение на специальностях "Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность", "Гостинично-ресторанное дело", "Туризм" надо отдать 69 тысячи гривен. А за "Международные экономические отношения" – заплатить 69,5 тысячи гривен. За "Маркетинг" – 75 тысячи гривен.

"Филология" здесь стоит 69,5 тысячи гривен, "Кибербезопасность" – 85 тысяч гривен, "Психология", "Журналистика", "Право" – 65 тысяч гривен.