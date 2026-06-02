Университеты в Украине повышают цены на обучение. Ранее рост стоимости высшего образования анонсировали в Министерстве образования и науки Украины.

Другие цены увидят в этом году и поступающие Львовского национального университета имени Ивана Франко. Их уже обнародовали на сайте вуза.

Смотрите также Лидер по заявлениям: какие специальности во Львовской политехнике чаще всего выбирают абитуриенты

Какова стоимость обучения в ЛНУ?

ЛНУ имени Ивана Франко является одним из самых популярных вузов Украины. Так, стоимость обучения в 2026/2027 учебном году здесь возрастет до 30%. Говорится об обучении на дневной форме на бакалавриате.

Самыми дорогими являются такие специальности как "Кибербезопасность", "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки", "Международные отношения" и др.

Самыми дешевыми специальностями зато есть такие как "Химия", "Биология", "Физика" и другие.

Стоимость обучения в ЛНУ имени Ивана Франко на следующий учебный год такая:

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 51,4 тысячи гривен;

Биология – 51,4 тысячи гривен;

Экология – 51,4 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 51,4 тысячи гривен;

Среднее образование (География) – 51,4 тысячи гривен;

География и региональные студии – 58,3 тысячи гривен;

Урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие – 58,3 тысячи гривен;

Почвоведение и экспертная оценка земель – 51,4 тысячи гривен;

Рельеф и геопланирование – 51,4 тысячи гривен;

Геоинформационные технологии защиты окружающей среды – 51,4 тысячи гривен;

Пищевые технологии – 51,4 тысячи гривен;

Гостинично-ресторанное дело – 69,1 тысячи гривен;

Рекреационная деятельность – 69,1 тысячи гривен;

Туристическая деятельность – 69,1 тысячи гривен;

Охрана окружающей среды и устойчивое природопользование – 51,4 тысячи гривен;

Геология. Цифровые технологии в науках о Земле – 51,4 тысячи гривен;

Инженерная геология и гидрогеология – 51,4 тысячи гривен;

Недропользование – 51,4 тысячи гривен;

Бизнес-экономика (междисциплинарная) – 69,1 тысячи гривен;

Экономика и защита деловых интересов – 69,1 тысячи гривен;

Экономика и аналитика данных – 69,1 тысячи гривен;

Экономическая кибернетика – 69,1 тысячи гривен;

Международная экономика – 69,1 тысячи гривен;

Диджитал учет, бизнес-консалтинг и аудит – 69,1 тысячи гривен;

Учет, анализ и налогообложение в бизнесе – 69,1 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 69,1 тысячи гривен;

Менеджмент организаций и администрирование – 69,1 тысячи гривен;

Управление бизнесом и предпринимательство – 69,1 тысячи гривен;

Цифровое управление в бизнесе – 69,1 тысячи гривен;

Маркетинг – 69,1 тысячи гривен;

Логистика и торговый бизнес – 69,1 тысячи гривен;

Социальное обеспечение – 58,3 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения – 86,7 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 86,7 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 86,7 тысячи гривен;

Электроника и компьютерные системы – 58,3 тысячи гривен;

Сенсорные и диагностические электронные системы – 58,3 тысячи гривен;

Журналистика – 69,1 тысячи гривен;

Международная журналистика – 69,1 тысячи гривен;

Специальность – филология (первый язык – английский) – 86,7 тысячи гривен;

Филология (другие специальности) – 69,1 тысячи гривен;

Среднее образование (История и гражданское образование) – 51,4 тысячи гривен;

История и археология – 58,3 тысячи гривен;

Организация музейного пространства. Экскурсоведение – 58,3 тысячи гривен;

Прикладная социология – 58,3 тысячи гривен;

Среднее образование (Музыкальное искусство) – 51,4 тысячи гривен;

Продюсерство по аудиовизуальному искусству и медиапроизводству – 58,3 тысячи гривен;

Хоровое дирижирование – 51,4 тысячи гривен;

Актерское искусство драматического театра и кино – 58,3 тысячи гривен;

Режиссерское искусство. Театроведение – 58,3 тысячи гривен;

Хореография – 58,3 тысячи гривен;

Библиотечное, информационное и архивное дело – 51,4 тысячи гривен;

Среднее образование (Математика) – 51,4 тысячи гривен;

Специальность математика (другие образовательные программы) – 51,4 тысячи гривен;

Статистический анализ данных – 86,7 тысячи гривен;

Математическое моделирование и компьютерная механика – 58,3 тысячи гривен;

Все образовательные программы факультета международных отношений – 86,7 тысячи гривен;

Дошкольное образование – 58,3 тысячи гривен;

Начальное образование – 58,3 тысячи гривен;

Начальное образование. Английский язык в начальной школе – 58,3 тысячи гривен;

Начальное образование. Информатика в начальной школе – 58,3 тысячи гривен;

Среднее образование (Физическая культура) – 51,4 тысячи гривен;

Логопедия – 58,3 тысячи гривен;

Коррекционная психопедагогика – 58,3 тысячи гривен;

Социальная педагогика – 58,3 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 58,3 тысячи гривен;

Среднее образование (Информатика) – 51,4 тысячи гривен;

Прикладная математика – 58,3 тысячи гривен;

Информатика – 86,7 тысячи гривен;

Системный анализ и наука о данных – 58,3 тысячи гривен;

Кибербезопасность – 86,7 тысячи гривен;

Интеллектуальные системы и машинное обучение – 86,7 тысячи гривен;

Цифровая экономика – 69,1 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 69,1 тысячи гривен;

Финансы, таможенное и налоговое дело – 69,1 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование – 69,1 тысячи гривен;

Все образовательные программы по специальности "Физика и астрономия" – 51,4 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы – 51,4 тысячи гривен;

Среднее образование (Украинский язык и литература) – 51,4 тысячи гривен;

Филология (Украинский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Болгарский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Польский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Хорватский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Чешский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Арабский язык и литература, украинский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Китайский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) – 69,1 тысячи гривен;

Филология (Персидский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Японский язык и литература, украинский язык и литература) – 69,1 тысячи гривен;

Филология (Фольклористика) – 58,3 тысячи гривен;

Филология (Прикладная лингвистика) – 58,3 тысячи гривен;

Философия – 58,3 тысячи гривен;

Культурология – 58,3 тысячи гривен;

Политология – 58,3 тысячи гривен;

Психология – 69,1 тысячи гривен;

Среднее образование (Химия) – 51,4 тысячи гривен;

Химия – 51,4 тысячи гривен;

Право – 86,7 тысячи гривен;

Смотрите также Ректор одного из украинских ЗВО прогнозирует сложные времена для университетов

Какие специальности в прошлом году чаще всего выбирали абитуриенты ЛНУ?

В прошлом году при поступлении в ЛНУ имени Ивана Франко на бакалавриат абитуриенты чаще всего выбирали такие специальности как "Филология", "Экономика и международные экономические отношения", "Менеджмент". Также "Право" и "Психологию", рассказал ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский.