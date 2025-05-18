Студентов ждет финансовое испытание: как в Украине дорожает высшее образование

Стоимость обучения в университетах Украины продолжает расти. Вступительная кампания 2025 года обещает стать финансовым испытанием для будущих студентов.

Образовательный портал Education.ua. проанализировал, какие специальности и вузы демонстрируют наибольший рост цен за последние три года и как эти изменения влияют на доступность высшего образования для украинцев. Об этом информирует 24 Канал.

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Как дорожает высшее образование в Украине

Обучение в ЗВО дорожает из года в год. Если в 2022 году средняя стоимость обучения в украинских вузах составляла 20 532 гривны, в 2023 году цена выросла до 23 491 гривны, а в 2024 – до 26 629 гривен.

Проанализировав конкурсные предложения 2022 – 2024 годов, Education.ua сформировал десятку специальностей, где стоимость обучения повысилась стремительно. В этот перечень вошли гуманитарные и ИТ-специальности, а вот первенство уже второй год подряд держит специальность "Богословие". На нее с 2022 года стоимость выросла на 20 129 гривен.



Обучение в вузах становится дороже / Инфографика

Стоимость обучения растет и по понятным причинам, в частности из-за инфляции, и искусственно: еще в прошлом году чиновники предусматривали рост цен из-за старта экспериментального проекта с грантами на обучение для поступающих.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что МОН хочет побудить государственные университеты поднять цены на контракт для ряда популярных специальностей до 50 000 гривен в год. Мол, стоимость подготовки контрактников должна соответствовать затратам государства на бюджетное обучение, а это примерно 55 – 56 тысяч гривен в год. В частности, ожидается повышение стоимости на медицинские, творческие, обществоведческие, экономические и ІТ-специальности.

Среди этих специальностей некоторые уже недешевые. К слову, творческие и медицинские специальности – самые дорогие на образовательном рынке.

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Какие самые дорогие специальности в вузах по ценам 2024 года

Самые дорогие специальности в учреждениях высшего образования по ценам 2024 года такие:

Стоматология – средняя стоимость обучения составляет 44 608 гривен.

Медицина – 44 149 гривен.

Аудиовизуальное искусство и производство – 40 703 гривны.

Богословие – 40 674 гривны.

Педиатрия – 39 836 гривен.

Медицинская психология – 38 603 гривны.

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 37 935 гривен.

Музыкальное искусство – 37 621 гривна.

Сценическое искусство – 37 243 гривны.

Системный анализ – 36 947 гривен.

Где самый стремительный рост цен

Анализ конкурсных предложений 2022 – 2024 года позволил выделить десятку ЗВО, которые стремительно повысили стоимость обучения. Лидеры – частные вузы. В частности, в Киевской школе экономики средняя стоимость обучения за последние 2 года выросла более чем на 50 тысяч гривен, а во Львовском университете бизнеса и права – на 45 тысяч гривен.



В каких ЗВО Украины больше всего выросла стоимость обучения / Инфографика

За данным сайта по поиску работы Work.ua на 13 мая 2025 года, средняя заработная плата в Украине составляет 24 800 гривен. Средняя стоимость контракта в заведении по всем специальностям в 2024 – 2025 учебном году – 26 629 гривен. То есть, чтобы оплатить условно год обучения, студент или один из родителей должны ежемесячно отдавать 2 219 грн, или 9% средней зарплаты. Сумма выглядит посильной. Но если контракт вырастет минимум до 50 000 гривен, нужно ежемесячно отдавать 17% зарплаты.

Ранее мы информировали, что в Украине хотят восстановить обязательную военную подготовку для студентов-медиков и фармацевтов.