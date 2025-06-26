Сколько надо заплатить за обучение на разных специальностях во Львовской политехнике

Национальный университет "Львовская политехника" согласовал стоимость обучения для поступающих на бакалавриат в этом году. Цены на получение высшего образования здесь колеблются в пределах 36 – 70 тысяч гривен за год обучения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. В 2025 году стоимость обучения во всех вузах нашей страны, к слову, возрастет.

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Какие цены на обучение во Львовской политехнике в 2025 году

Больше всего во львовском вузе в 2025/2026 учебном году придется заплатить за год обучения на специальности "Системы искусственного интеллекта" – 69,9 тысячи гривен. Меньше всего – за "Функциональность железнодорожного транспорта", "Организацию перевозок и управления на железнодорожном транспорте" – 36,3 тысячи гривен.

Более 56 тысяч гривен надо будет отдать поступающим на такие специальности:

"Инженерия программного обеспечения";

"Международные отношения";

"Экономика";

"Учет и налогообложение";

"Журналистика";

Менеджмент";

"Маркетинг";

"Право";

"Туризм";

"Гостинично-ресторанное дело" и другие.

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Стоимость обучения на первом курсе "Львовской политехники" в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:

Публичное управление и администрирование – 56,8 тысяч гривен;

Интерьер и пространственный дизайн – 49,5 тыс. грн

Визуальный дизайн – 49,5 тысячи гривен;

Изобразительное искусство и реставрация – 44,8 тысячи гривен;

Архитектура и градостроительство – 49,5 тысяч гривен;

Строительство и гражданская инженерия – 38,9 тысячи гривен;

Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии – 38,9 тысячи гривен;

Пожарная безопасность – 38,9 тысячи гривен;

Геоконсалтинг и мониторинг Земли – 38,9 тысячи гривен;

Геоаналитика – 45,4 тысячи гривен;

Геодезия и землеустройство – 38,9 тысячи гривен;

Инженерия геоинформационных систем – 38,9 тысячи гривен;

Цифровые технологии в точном земледелии – 38,9 тысячи гривен;

Культурное наследие: использование и продвижение – 38,9 тысячи гривен;

Социальные коммуникации и информационная деятельность – 38,9 тысячи гривен;

Международные отношения – 56,8 тысячи гривен;

Социология и развитие человеческих ресурсов – 45,4 тысячи гривен;

Социальная работа – 38,9 тысячи гривен;

Социальное обеспечение – 38,9 тысячи гривен;

Экономика, цифровая экономика – 56,8 тысячи гривен;

Международные экономические отношения – 56,8 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 56,8 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело и страхование – 56,8 тысячи гривен;

Менеджмент – 56,8 тысячи гривен;

Администрирование международного бизнеса – 56,8 тысячи гривен;

Маркетинг – 56,8 тысячи гривен;

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 38,9 тысячи гривен;

Системы энергетики устойчивого развития – 38,9 тысячи гривен;

Атомная энергетика – 38,9 тысячи гривен;

Теплоэнергетика – 38,9 тысячи гривен;

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии – 38,9 тысячи гривен;

Прикладное материаловедение – 38,9 тысячи гривен;

Робототехнические системы и технологии машиностроительного производства – 38,9 тысячи гривен;

Литейные технологии – 38,9 тысячи гривен;

Машиностроение – 38,9 тысячи гривен;

Беспилотные летательные аппараты – 38,9 тысячи гривен;

Функциональность железнодорожного транспорта – 36,3 тысячи гривен;

Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте – 36,3 тысячи гривен;

Автомобильный транспорт – 45 тысячи гривен;

Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) – 50 тысячи гривен;

Графический дизайн – 49,5 тысячи гривен;

Книжная и станковая графика, реставрация – 44,8 тысячи гривен;

Информационная, библиотечная, архивное и книжное дело – 38,9 тысячи гривен;

Рекламные и ПР-коммуникации – 56,8 тысячи гривен;

Издательское дело и медиакоммуникации – 56,8 тысячи гривен;

Менеджмент предприятий информационной сферы – 56,8 тысячи гривен;

Маркетинг в информационной сфере – 56,8 тысячи гривен;

Информационные системы и цифровые технологии – 49,5 тысячи гривен;

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологические процессы печатного производства – 38,9 тысячи гривен;

Инженерия оборудования книгопечатания – 38,9 тысячи гривен;

Мультимедийные издательско-полиграфические технологии – 38,9 тысячи гривен;

Филология (Прикладная лингвистика) – 45,4 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения – 59,5 тысячи гривен;

Вычислительный интеллект смарт-систем – 56,8 тысячи гривен;

Проектирование и программирование интеллектуальных систем и устройств – 56,8 тысячи гривен;

Системы виртуальной реальности – 49,5 тысячи гривен;

Системы искусственного интеллекта – 69,9 тысячи гривен;

Системный анализ – 49,5 тысячи гривен;

Управление ИТ продуктами – 49,5 тысячи гривен;

Распределенные информационные системы и технологии – 49,5 тысячи гривен;

Издательство и полиграфия – 39,2 тысячи гривен;

Системная инженерия (Интернет вещей) – 56,8 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 49,5 тысячи гривен;

Кибербезопасность – 56,8 тысячи гривен;

Метрология и информационно-измерительная техника – 38,9 тысячи гривен;

Информационно-коммуникационные системы – 49,5 тысячи гривен;

Электроника – 38,9 тысячи гривен;

Программно-аппаратные устройства инфокоммуникационных систем – 38,9 тысячи гривен;

Информационно-коммуникационная инфраструктура и облачные технологии – 38,9 тысячи гривен;

Микро- и наносистемы Интернета вещей – 38,9 тысячи гривен;

Авионика – 38,9 тысячи гривен;

Биомедицинская инженерия (интернет вещей) – 38,9 тысячи гривен;

Профессиональное образование (Цифровые технологии) – 38,9 тысячи гривен;

Психология – 49,5 тысячи гривен;

Журналистика – 56,8 тысячи гривен;

Право – 56,8 тысячи гривен;

Среднее образование (Математика, Информатика) – 38,9 тысячи гривен;

Прикладная физика и наноматериалы – 38,9 тысячи гривен;

Компьютерная математика и анализ данных – 38,9 тысячи гривен;

Прикладная математика и информатика – 45,4 тысячи гривен;

Финансовый инжиниринг – 45,4 тысячи гривен;

Предпринимательство и торговля – 56,8 тысячи гривен;

Экология – 38,9 тысячи гривен;

Природоохранные информационные системы – 38,9 тысячи гривен;

Гостинично-ресторанное дело – 56,8 тысячи гривен;

Туризм и рекреация – 56,8 тысячи гривен;

Охрана труда – 38,9 тысячи гривен;

Гражданская безопасность – 38,9 тысячи гривен;

Пищевая химия и экспертиза – 38,9 тысячи гривен;

Химические технологии и инженерия – 38,9 тысячи гривен;

Пищевые технологии – 38,9 тысячи гривен;

Горное дело и нефтегазовые технологии – 38,9 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия – 38,9 тысячи гривен;

Технологии ортопедических и реабилитационных изделий медицинского назначения – 38,9 тысячи гривен.

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