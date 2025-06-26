Сколько надо заплатить за обучение на разных специальностях во Львовской политехнике
- Стоимость обучения во Львовской политехнике на 2025/2026 учебный год колеблется от 36 до 70 тысяч гривен в год.
- Самой дорогой специальностью является "Системы искусственного интеллекта", а самые дешевые – специальности, связанные с железнодорожным транспортом.
- Подробные цены смотрите в нашей новости.
Национальный университет "Львовская политехника" согласовал стоимость обучения для поступающих на бакалавриат в этом году. Цены на получение высшего образования здесь колеблются в пределах 36 – 70 тысяч гривен за год обучения.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. В 2025 году стоимость обучения во всех вузах нашей страны, к слову, возрастет.
Смотрите также Сколько будет стоить обучение в вузах Ивано-Франковска в этом году
Какие цены на обучение во Львовской политехнике в 2025 году
Больше всего во львовском вузе в 2025/2026 учебном году придется заплатить за год обучения на специальности "Системы искусственного интеллекта" – 69,9 тысячи гривен. Меньше всего – за "Функциональность железнодорожного транспорта", "Организацию перевозок и управления на железнодорожном транспорте" – 36,3 тысячи гривен.
Более 56 тысяч гривен надо будет отдать поступающим на такие специальности:
- "Инженерия программного обеспечения";
- "Международные отношения";
- "Экономика";
- "Учет и налогообложение";
- "Журналистика";
- Менеджмент";
- "Маркетинг";
- "Право";
- "Туризм";
- "Гостинично-ресторанное дело" и другие.
Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!
Стоимость обучения на первом курсе "Львовской политехники" в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:
- Публичное управление и администрирование – 56,8 тысяч гривен;
- Интерьер и пространственный дизайн – 49,5 тыс. грн
- Визуальный дизайн – 49,5 тысячи гривен;
- Изобразительное искусство и реставрация – 44,8 тысячи гривен;
- Архитектура и градостроительство – 49,5 тысяч гривен;
- Строительство и гражданская инженерия – 38,9 тысячи гривен;
- Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Пожарная безопасность – 38,9 тысячи гривен;
- Геоконсалтинг и мониторинг Земли – 38,9 тысячи гривен;
- Геоаналитика – 45,4 тысячи гривен;
- Геодезия и землеустройство – 38,9 тысячи гривен;
- Инженерия геоинформационных систем – 38,9 тысячи гривен;
- Цифровые технологии в точном земледелии – 38,9 тысячи гривен;
- Культурное наследие: использование и продвижение – 38,9 тысячи гривен;
- Социальные коммуникации и информационная деятельность – 38,9 тысячи гривен;
- Международные отношения – 56,8 тысячи гривен;
- Социология и развитие человеческих ресурсов – 45,4 тысячи гривен;
- Социальная работа – 38,9 тысячи гривен;
- Социальное обеспечение – 38,9 тысячи гривен;
- Экономика, цифровая экономика – 56,8 тысячи гривен;
- Международные экономические отношения – 56,8 тысячи гривен;
- Учет и налогообложение – 56,8 тысячи гривен;
- Финансы, банковское дело и страхование – 56,8 тысячи гривен;
- Менеджмент – 56,8 тысячи гривен;
- Администрирование международного бизнеса – 56,8 тысячи гривен;
- Маркетинг – 56,8 тысячи гривен;
- Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 38,9 тысячи гривен;
- Системы энергетики устойчивого развития – 38,9 тысячи гривен;
- Атомная энергетика – 38,9 тысячи гривен;
- Теплоэнергетика – 38,9 тысячи гривен;
- Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Прикладное материаловедение – 38,9 тысячи гривен;
- Робототехнические системы и технологии машиностроительного производства – 38,9 тысячи гривен;
- Литейные технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Машиностроение – 38,9 тысячи гривен;
- Беспилотные летательные аппараты – 38,9 тысячи гривен;
- Функциональность железнодорожного транспорта – 36,3 тысячи гривен;
- Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте – 36,3 тысячи гривен;
- Автомобильный транспорт – 45 тысячи гривен;
- Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) – 50 тысячи гривен;
- Графический дизайн – 49,5 тысячи гривен;
- Книжная и станковая графика, реставрация – 44,8 тысячи гривен;
- Информационная, библиотечная, архивное и книжное дело – 38,9 тысячи гривен;
- Рекламные и ПР-коммуникации – 56,8 тысячи гривен;
- Издательское дело и медиакоммуникации – 56,8 тысячи гривен;
- Менеджмент предприятий информационной сферы – 56,8 тысячи гривен;
- Маркетинг в информационной сфере – 56,8 тысячи гривен;
- Информационные системы и цифровые технологии – 49,5 тысячи гривен;
- Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологические процессы печатного производства – 38,9 тысячи гривен;
- Инженерия оборудования книгопечатания – 38,9 тысячи гривен;
- Мультимедийные издательско-полиграфические технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Филология (Прикладная лингвистика) – 45,4 тысячи гривен;
- Инженерия программного обеспечения – 59,5 тысячи гривен;
- Вычислительный интеллект смарт-систем – 56,8 тысячи гривен;
- Проектирование и программирование интеллектуальных систем и устройств – 56,8 тысячи гривен;
- Системы виртуальной реальности – 49,5 тысячи гривен;
- Системы искусственного интеллекта – 69,9 тысячи гривен;
- Системный анализ – 49,5 тысячи гривен;
- Управление ИТ продуктами – 49,5 тысячи гривен;
- Распределенные информационные системы и технологии – 49,5 тысячи гривен;
- Издательство и полиграфия – 39,2 тысячи гривен;
- Системная инженерия (Интернет вещей) – 56,8 тысячи гривен;
- Компьютерная инженерия – 49,5 тысячи гривен;
- Кибербезопасность – 56,8 тысячи гривен;
- Метрология и информационно-измерительная техника – 38,9 тысячи гривен;
- Информационно-коммуникационные системы – 49,5 тысячи гривен;
- Электроника – 38,9 тысячи гривен;
- Программно-аппаратные устройства инфокоммуникационных систем – 38,9 тысячи гривен;
- Информационно-коммуникационная инфраструктура и облачные технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Микро- и наносистемы Интернета вещей – 38,9 тысячи гривен;
- Авионика – 38,9 тысячи гривен;
- Биомедицинская инженерия (интернет вещей) – 38,9 тысячи гривен;
- Профессиональное образование (Цифровые технологии) – 38,9 тысячи гривен;
- Психология – 49,5 тысячи гривен;
- Журналистика – 56,8 тысячи гривен;
- Право – 56,8 тысячи гривен;
- Среднее образование (Математика, Информатика) – 38,9 тысячи гривен;
- Прикладная физика и наноматериалы – 38,9 тысячи гривен;
- Компьютерная математика и анализ данных – 38,9 тысячи гривен;
- Прикладная математика и информатика – 45,4 тысячи гривен;
- Финансовый инжиниринг – 45,4 тысячи гривен;
- Предпринимательство и торговля – 56,8 тысячи гривен;
- Экология – 38,9 тысячи гривен;
- Природоохранные информационные системы – 38,9 тысячи гривен;
- Гостинично-ресторанное дело – 56,8 тысячи гривен;
- Туризм и рекреация – 56,8 тысячи гривен;
- Охрана труда – 38,9 тысячи гривен;
- Гражданская безопасность – 38,9 тысячи гривен;
- Пищевая химия и экспертиза – 38,9 тысячи гривен;
- Химические технологии и инженерия – 38,9 тысячи гривен;
- Пищевые технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Горное дело и нефтегазовые технологии – 38,9 тысячи гривен;
- Биотехнологии и биоинженерия – 38,9 тысячи гривен;
- Технологии ортопедических и реабилитационных изделий медицинского назначения – 38,9 тысячи гривен.
Мы также сообщали, на каких специальностях в этом году уменьшат количество бюджетных мест.