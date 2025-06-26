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6 июня, 08:31
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Сколько надо заплатить за обучение на разных специальностях во Львовской политехнике

Мария Волошин
Основні тези
  • Стоимость обучения во Львовской политехнике на 2025/2026 учебный год колеблется от 36 до 70 тысяч гривен в год.
  • Самой дорогой специальностью является "Системы искусственного интеллекта", а самые дешевые – специальности, связанные с железнодорожным транспортом.
  • Подробные цены смотрите в нашей новости.

Национальный университет "Львовская политехника" согласовал стоимость обучения для поступающих на бакалавриат в этом году. Цены на получение высшего образования здесь колеблются в пределах 36 – 70 тысяч гривен за год обучения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. В 2025 году стоимость обучения во всех вузах нашей страны, к слову, возрастет.

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Какие цены на обучение во Львовской политехнике в 2025 году

Больше всего во львовском вузе в 2025/2026 учебном году придется заплатить за год обучения на специальности "Системы искусственного интеллекта" – 69,9 тысячи гривен. Меньше всего – за "Функциональность железнодорожного транспорта", "Организацию перевозок и управления на железнодорожном транспорте" – 36,3 тысячи гривен.

Более 56 тысяч гривен надо будет отдать поступающим на такие специальности:

  • "Инженерия программного обеспечения";
  • "Международные отношения";
  • "Экономика";
  • "Учет и налогообложение";
  • "Журналистика";
  • Менеджмент";
  • "Маркетинг";
  • "Право";
  • "Туризм";
  • "Гостинично-ресторанное дело" и другие.

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Стоимость обучения на первом курсе "Львовской политехники" в 2025/2026 учебном году (дневная форма, бакалавр) такова:

  • Публичное управление и администрирование – 56,8 тысяч гривен;
  • Интерьер и пространственный дизайн – 49,5 тыс. грн
  • Визуальный дизайн – 49,5 тысячи гривен;
  • Изобразительное искусство и реставрация – 44,8 тысячи гривен;
  • Архитектура и градостроительство – 49,5 тысяч гривен;
  • Строительство и гражданская инженерия – 38,9 тысячи гривен;
  • Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Пожарная безопасность – 38,9 тысячи гривен;
  • Геоконсалтинг и мониторинг Земли – 38,9 тысячи гривен;
  • Геоаналитика – 45,4 тысячи гривен;
  • Геодезия и землеустройство – 38,9 тысячи гривен;
  • Инженерия геоинформационных систем – 38,9 тысячи гривен;
  • Цифровые технологии в точном земледелии – 38,9 тысячи гривен;
  • Культурное наследие: использование и продвижение – 38,9 тысячи гривен;
  • Социальные коммуникации и информационная деятельность – 38,9 тысячи гривен;
  • Международные отношения – 56,8 тысячи гривен;
  • Социология и развитие человеческих ресурсов – 45,4 тысячи гривен;
  • Социальная работа – 38,9 тысячи гривен;
  • Социальное обеспечение – 38,9 тысячи гривен;
  • Экономика, цифровая экономика – 56,8 тысячи гривен;
  • Международные экономические отношения – 56,8 тысячи гривен;
  • Учет и налогообложение – 56,8 тысячи гривен;
  • Финансы, банковское дело и страхование – 56,8 тысячи гривен;
  • Менеджмент – 56,8 тысячи гривен;
  • Администрирование международного бизнеса – 56,8 тысячи гривен;
  • Маркетинг – 56,8 тысячи гривен;
  • Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 38,9 тысячи гривен;
  • Системы энергетики устойчивого развития – 38,9 тысячи гривен;
  • Атомная энергетика – 38,9 тысячи гривен;
  • Теплоэнергетика – 38,9 тысячи гривен;
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Прикладное материаловедение – 38,9 тысячи гривен;
  • Робототехнические системы и технологии машиностроительного производства – 38,9 тысячи гривен;
  • Литейные технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Машиностроение – 38,9 тысячи гривен;
  • Беспилотные летательные аппараты – 38,9 тысячи гривен;
  • Функциональность железнодорожного транспорта – 36,3 тысячи гривен;
  • Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте – 36,3 тысячи гривен;
  • Автомобильный транспорт – 45 тысячи гривен;
  • Транспортные технологии (на автомобильном транспорте) – 50 тысячи гривен;
  • Графический дизайн – 49,5 тысячи гривен;
  • Книжная и станковая графика, реставрация – 44,8 тысячи гривен;
  • Информационная, библиотечная, архивное и книжное дело – 38,9 тысячи гривен;
  • Рекламные и ПР-коммуникации – 56,8 тысячи гривен;
  • Издательское дело и медиакоммуникации – 56,8 тысячи гривен;
  • Менеджмент предприятий информационной сферы – 56,8 тысячи гривен;
  • Маркетинг в информационной сфере – 56,8 тысячи гривен;
  • Информационные системы и цифровые технологии – 49,5 тысячи гривен;
  • Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологические процессы печатного производства – 38,9 тысячи гривен;
  • Инженерия оборудования книгопечатания – 38,9 тысячи гривен;
  • Мультимедийные издательско-полиграфические технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Филология (Прикладная лингвистика) – 45,4 тысячи гривен;
  • Инженерия программного обеспечения – 59,5 тысячи гривен;
  • Вычислительный интеллект смарт-систем – 56,8 тысячи гривен;
  • Проектирование и программирование интеллектуальных систем и устройств – 56,8 тысячи гривен;
  • Системы виртуальной реальности – 49,5 тысячи гривен;
  • Системы искусственного интеллекта – 69,9 тысячи гривен;
  • Системный анализ – 49,5 тысячи гривен;
  • Управление ИТ продуктами – 49,5 тысячи гривен;
  • Распределенные информационные системы и технологии – 49,5 тысячи гривен;
  • Издательство и полиграфия – 39,2 тысячи гривен;
  • Системная инженерия (Интернет вещей) – 56,8 тысячи гривен;
  • Компьютерная инженерия – 49,5 тысячи гривен;
  • Кибербезопасность – 56,8 тысячи гривен;
  • Метрология и информационно-измерительная техника – 38,9 тысячи гривен;
  • Информационно-коммуникационные системы – 49,5 тысячи гривен;
  • Электроника – 38,9 тысячи гривен;
  • Программно-аппаратные устройства инфокоммуникационных систем – 38,9 тысячи гривен;
  • Информационно-коммуникационная инфраструктура и облачные технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Микро- и наносистемы Интернета вещей – 38,9 тысячи гривен;
  • Авионика – 38,9 тысячи гривен;
  • Биомедицинская инженерия (интернет вещей) – 38,9 тысячи гривен;
  • Профессиональное образование (Цифровые технологии) – 38,9 тысячи гривен;
  • Психология – 49,5 тысячи гривен;
  • Журналистика – 56,8 тысячи гривен;
  • Право – 56,8 тысячи гривен;
  • Среднее образование (Математика, Информатика) – 38,9 тысячи гривен;
  • Прикладная физика и наноматериалы – 38,9 тысячи гривен;
  • Компьютерная математика и анализ данных – 38,9 тысячи гривен;
  • Прикладная математика и информатика – 45,4 тысячи гривен;
  • Финансовый инжиниринг – 45,4 тысячи гривен;
  • Предпринимательство и торговля – 56,8 тысячи гривен;
  • Экология – 38,9 тысячи гривен;
  • Природоохранные информационные системы – 38,9 тысячи гривен;
  • Гостинично-ресторанное дело – 56,8 тысячи гривен;
  • Туризм и рекреация – 56,8 тысячи гривен;
  • Охрана труда – 38,9 тысячи гривен;
  • Гражданская безопасность – 38,9 тысячи гривен;
  • Пищевая химия и экспертиза – 38,9 тысячи гривен;
  • Химические технологии и инженерия – 38,9 тысячи гривен;
  • Пищевые технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Горное дело и нефтегазовые технологии – 38,9 тысячи гривен;
  • Биотехнологии и биоинженерия – 38,9 тысячи гривен;
  • Технологии ортопедических и реабилитационных изделий медицинского назначения – 38,9 тысячи гривен.

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