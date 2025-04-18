Совсем не "стрекоза": в украинском языке это насекомое имеет совершенно другое название
- В украинском языке насекомое, известное как "стрекоза" на украинском, называют "бабка".
- Происхождение слова "бабка" связывают с различными значениями и народными верованиями.
Все вы видели это стремительное яркое насекомое, особенно на отдыхе у водоема. Но, почему-то, до сих пор его называют ошибочно на русский лад – "стрекоза".
Русинизмы остаются в речи, когда слова употребляются не часто, в частности, для обозначения насекомых. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал, рассказывает, как обозначается на украинском насекомое "стрекоза".
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Почему на украинском не "стрекоза"
Стремительные крылатые насекомые, которых можно увидеть летом у водоемов, разного цвета и размера, привлекают внимание своей красотой. Внешне они похожи на какой-то футуристический вертолет – с длинным тонким телом, большими глазами и двумя парами больших прозрачных сетчатых крыльев.
Однако, часто их называют русским словом стрекоза. Хотя в украинском языке они имеют свое название – "бабка". Интересно, что происхождение этого слова непонятно, ведь в украинском языке им обозначают несколько вещей: бабушку, блюдо, кузнечный инструмент, часть ноги лошади и другие вещи.
Предполагают, что украинское название насекомого образовано от слова "баба" в значении "ведьма, волшебница": из-за того, что неприятные животные или насекомые считались злыми волшебниками.
А еще, по поверьям, души умерших предков (в этом случае баб), превращаются в насекомых. Такое предположение делают языковеды и фольклористы Макс Фасмер, Александр Потебня и Александр Преображенский.
Какое бы происхождение не имело слово, но запомните, что это насекомое называется – "бабка". А вот латинское название насекомого – Odonata.
А над стеблиною вже тремтить сітчастими крилами темно-синя й блискуча в сяйві сонця бабка!" (Анатолий Шиян, Гроза).
И как же без диалектических названий – "дзиґа" и "вертуха", именно так еще обозначают насекомое.
Интересные факты о стрекозе: смотрите видео
Интересные факты о стрекозе
- В природе стрекозы обитают на всех материках, кроме Антарктиды и их более 6500 видов.
- Это самые быстрые насекомые, которые могут летать со скоростью до 50 км/час.
- Они молниеносно меняют направление движения – в отличие от большинства других "летунов", стрекозы могут лететь в любом направлении, хоть в сторону, хоть вперед, хоть назад.
- У всех видов стрекоз по четыре крыла, и каждым из них это насекомое может управлять отдельно.
- Большую часть жизни они летают, не чувствуя усталости и крайне редко ненадолго садятся.
- Глаза стрекозы уникальны – они умеют видеть как в обычном визуальном спектре, так и в ультрафиолетовом.
- Строение фасетного глаза стрекозы позволяет им фокусироваться на конкретной добыче, даже если это крошечная мошка, окруженная сотнями сородичей.
- Только нижняя часть глаз стрекозы различает цвета, тогда как верхние их сегменты видят все в черно-белом спектре.
- В японской культуре стрекоза символизирует бесстрашие и храбрость.
- Стрекозы – хищники, они активно охотятся на комаров, которые являются легкой добычей. Свою добычу стрекозы обычно разрывают на части и пожирают за считанные секунды после поимки.
- Челюсти у них острые как бритва. Но они слишком малы, чтобы укусить человека.
- И снуют заповедники стрекоз. И первый в мире появился в Великобритании в 2009 году.
- Личинки стрекоз проводят в воде до двух лет, прежде чем выбраться на сушу и перейти к следующей фазе жизни.
- Некоторые стрекозы, как и перелетные птицы, мигрируют на значительные расстояния. Один из их видов, рыжая бродяжка, является в этом плане рекордсменом среди всех насекомых, преодолевая во время миграции расстояние до 6-7 тысяч километров.
- "Бабки" всю жизнь проводят возле водоема, и где растут верби, которые тоже ошибочно называют "ивами".
Уже тепло, любуйтесь насекомыми и помните их украинское название!