Совсем не "стрекоза": в украинском языке это насекомое имеет совершенно другое название

Все вы видели это стремительное яркое насекомое, особенно на отдыхе у водоема. Но, почему-то, до сих пор его называют ошибочно на русский лад – "стрекоза".

Русинизмы остаются в речи, когда слова употребляются не часто, в частности, для обозначения насекомых. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал, рассказывает, как обозначается на украинском насекомое "стрекоза".

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Почему на украинском не "стрекоза"

Стремительные крылатые насекомые, которых можно увидеть летом у водоемов, разного цвета и размера, привлекают внимание своей красотой. Внешне они похожи на какой-то футуристический вертолет – с длинным тонким телом, большими глазами и двумя парами больших прозрачных сетчатых крыльев.

Однако, часто их называют русским словом стрекоза. Хотя в украинском языке они имеют свое название – "бабка". Интересно, что происхождение этого слова непонятно, ведь в украинском языке им обозначают несколько вещей: бабушку, блюдо, кузнечный инструмент, часть ноги лошади и другие вещи.

Предполагают, что украинское название насекомого образовано от слова "баба" в значении "ведьма, волшебница": из-за того, что неприятные животные или насекомые считались злыми волшебниками.

А еще, по поверьям, души умерших предков (в этом случае баб), превращаются в насекомых. Такое предположение делают языковеды и фольклористы Макс Фасмер, Александр Потебня и Александр Преображенский.

Какое бы происхождение не имело слово, но запомните, что это насекомое называется – "бабка". А вот латинское название насекомого – Odonata.

А над стеблиною вже тремтить сітчастими крилами темно-синя й блискуча в сяйві сонця бабка!" (Анатолий Шиян, Гроза).

И как же без диалектических названий – "дзиґа" и "вертуха", именно так еще обозначают насекомое.

Интересные факты о стрекозе: смотрите видео

Интересные факты о стрекозе

В природе стрекозы обитают на всех материках, кроме Антарктиды и их более 6500 видов. Это самые быстрые насекомые, которые могут летать со скоростью до 50 км/час. Они молниеносно меняют направление движения – в отличие от большинства других "летунов", стрекозы могут лететь в любом направлении, хоть в сторону, хоть вперед, хоть назад. У всех видов стрекоз по четыре крыла, и каждым из них это насекомое может управлять отдельно. Большую часть жизни они летают, не чувствуя усталости и крайне редко ненадолго садятся. Глаза стрекозы уникальны – они умеют видеть как в обычном визуальном спектре, так и в ультрафиолетовом. Строение фасетного глаза стрекозы позволяет им фокусироваться на конкретной добыче, даже если это крошечная мошка, окруженная сотнями сородичей. Только нижняя часть глаз стрекозы различает цвета, тогда как верхние их сегменты видят все в черно-белом спектре. В японской культуре стрекоза символизирует бесстрашие и храбрость. Стрекозы – хищники, они активно охотятся на комаров, которые являются легкой добычей. Свою добычу стрекозы обычно разрывают на части и пожирают за считанные секунды после поимки. Челюсти у них острые как бритва. Но они слишком малы, чтобы укусить человека. И снуют заповедники стрекоз. И первый в мире появился в Великобритании в 2009 году. Личинки стрекоз проводят в воде до двух лет, прежде чем выбраться на сушу и перейти к следующей фазе жизни. Некоторые стрекозы, как и перелетные птицы, мигрируют на значительные расстояния. Один из их видов, рыжая бродяжка, является в этом плане рекордсменом среди всех насекомых, преодолевая во время миграции расстояние до 6-7 тысяч километров. "Бабки" всю жизнь проводят возле водоема, и где растут верби, которые тоже ошибочно называют "ивами".

Уже тепло, любуйтесь насекомыми и помните их украинское название!