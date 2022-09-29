Почему студентов не пропускают на границе, существует ли для них запрет на выезд и что они могут с этим сделать – читайте в материале сайта 24 канала.

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Кому ГПСУ запретила выезжать за границу

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал нам в комментарии, что Государственная пограничная служба Украины при оформлении граждан на госгранице руководствуется нормами законодательства и постановлением Правительства от 27 января 1995 года N 57. Они определяют, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, студенты не подпадают под пропуск через государственную границу на выезд из Украины.

Однако в соответствии с письмом Главнокомандующего ВСУ Валерием Залужным, военкоматы получили распоряжение предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем, кто учился в иностранных вузах еще до 24 февраля.



Пересечь границу смогут только студенты, которые учились в Европе до 24 февраля / "Взгляд"

Военным руководством Украины принималось решение о предоставлении студентам, которые учились за границей по состоянию на момент объявления мобилизации и не смогли своевременно уехать из Украины, возможности продолжать обучение,

– сказал Андрей Демченко.

Впрочем, уже с 14 сентября запретили выезд абсолютно всем студентам. Демченко отметил, что высшее военное руководство отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых подделок документов.

Ранее по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения учебы. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако в последние месяцы начались массовые подделки документов, якобы подтверждающих обучение мужчин за границей,

– объясняет Демченко.

То есть, по словам пограничников, студенты и так не попадают в список исключений, которые могли бы выезжать за границу в условиях военного положения. Но до 14 сентября им все же делали определенные смягчения и выпускали на обучение. Однако уже с 14 сентября студенты вообще не могут уехать из Украины.

Могут ли студенты пересекать границу: объяснение адвоката

Адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, говорит, что в августе студенты пытались пересекать границу, но им отказывали. При этом никаких разъяснений им не предоставили.

Сейчас известно, что распоряжением Залужного с марта разрешалось предоставлять отсрочку и разрешение на пересечение границы тем военнообязанным, кто учился в иностранных учебных заведениях на момент начала общей мобилизации.

На основании этого письма центры комплектования начали выдавать студентам справки. При этом документы выдавали и тем, кто уже был студентом, и тем, кто только поступил в иностранный вуз.

Кстати, этой схемой стали пользоваться и для незаконного пересечения границы.



При себе студенты должны были иметь все необходимые документы / Коллаж 24 канала

На официальном сайте Госпогранслужбы теперь указано, что выезжать могут только "соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования, которые на время объявления мобилизации находились на территории Украины, и не смогли в установленном порядке выехать за пределы Украины для продолжения учебы.

То есть, выезжать могут студенты, которые уже учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года. Ранее в этом же разделе был еще один пункт о пересечении границы студентам, поступившим в вуз во время мобилизации. В нем сообщалось, что выезд таким студентам ограничен из-за отсутствия законодательного регулирования вопроса. Затем этот пункт удалили вообще. А вот вопрос о возможности выезда студентов за границу во время военного положения так и не был вынесен на обсуждение Кабмина,

– объяснил Ясько.

Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая "Адвокатского бюро Анны Даниэль", говорит, что вообще по решению высшего военного руководства студентам, которые учились за границей до 24 февраля, до введения военного положения на территории Украины, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Однако после введения военного положения, массово мужчины начали поступать в иностранные вузы.

Из практики скажу, что и до момента, когда высшее военное руководство с 14 сентября отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами, было сложно. И при наличии всех необходимых документов получали отказ от ГПСУ с формулировкой: "при отсутствии оснований на пересечение границы",

– говорит Даниэль.

Она добавила, что образование в условиях военного положения требует четких, оперативных и своевременных решений, доступных разъяснений, разработки новых нормативно-правовых и законодательных актов и внесения изменений в существующие. И этот проблемный вопрос можно решить путем внесения изменений в упомянутое постановление правительства №57.

Мария Пиллероа, адвокат, объяснила, что сотрудники ГПСУ не вникая в законность таких заявлений о запрете на выезд студентов, буквально их выполняют. Но важно понимать, что законом, имеющим высшую силу в Украине, является Конституция Украины, а изменения в Конституцию Украины могут быть внесены исключительно Верховной Радой в особом порядке.

Если в стране возникает необходимость ограничить любое из прав, закрепленных Конституцией, то такое ограничение должно быть обоснованным и принято Верховной Радой в виде закона, а потому любые новые правила и порядки, ограничивающие вводимые госслужащими конституционное право гражданина, в в том числе представителями ГПСУ в виде писем, разъяснений и пресс-релизов, являются незаконными,

– говорит Пиллероа.

Она добавила, что студенты, законно поступившие в зарубежный вуз, у которых есть все подтверждающие документы и которым предоставлена отсрочка от мобилизации, имеют полное законное право на пересечение границы с целью обучения. И это право до сих пор не запрещено и не ограничено ни одним законом.

И что мы имеем сейчас? На контрольно-пропускных пунктах работники ГПСУ, не выпуская студентов, грубо нарушают Конституцию Украины, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно статье 23 студенты являются лицами, не подлежащими призыву в особый период,

– говорит Пиллероа.

Эксперт говорит, что массовая подделка документов, о которой говорят в ГПСУ – является преступлением, а факт преступления считается доказанным исключительно при наличии обвинительного приговора суда, а не тщательного осмотра документов начальником смены на КПП.

"Риторический вопрос: а если на границе выявят несколько поддельных свидетельств о рождении ребенка или свидетельств об инвалидности, то и этой категории граждан запретят выезд из-за этого факта?" – говорит Мария Пиллероа.

Она также отметила, что если обычному гражданину, ежедневно не сталкивающемуся с практикой Европейского Суда по правам человека и с защитой прав человека, может показаться, что основополагающее конвенционное право человека можно перечеркнуть в военное время одним звонком или письмом, то юристы четко понимают вес Конвенции о защита прав и основных свобод и возможные последствия такого грубого нарушения прав.

9 ноября 1995 года Актом международного признания Украины как демократического правового государства стало вступление Украины в Совет Европы и ратификация Верховной Радой Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов до. С этого момента Конвенция и Протоколы к ней стали частью национального законодательства Украины, поэтому являются обязательными к исполнению. Статья 2 первое предложение Протокола № 1 к Конвенции гласит: "Никому не может быть отказано в праве на образование. (...)" .

Напомню, что законодательство не изменялось с апреля. Несмотря на законное конституционное право студентов на выезд, фактически уехать студентам согласно закону почти нереально, потому что им приходится защищать свои права перед вооруженными работниками ГПСУ, которые, к сожалению, в первую очередь учитывают не закон, а указания, реплики, пресс-релизы своего руководства,

– объяснила Пиллероа.

Как студентов не пропускают на границе

Мария Пиллероа рассказала, что еще до 14 сентября у нее было два клиента, которых не хотели пропускать на границе. Оба клиента поступили в Польшу и сделали это после 24 февраля, один – специалист по ИТ, другой – педагог.

Важную роль в том, чтобы они все же уехали, сыграло мое присутствие. Один из клиентов пытался сам уехать и я была на связи с ним, но это не дало того положительного эффекта, как мое присутствие. Тогда мы получили официальный отказ, который могли оспаривать, но решили этого не делать. Причиной отказа пограничники назвали поддельные документы, хотя я по телефону настояла на том, чтобы они дозвонились и поговорили с военкоматом. Там им объяснили, что все документы были действительными и действительно выдавались этому человеку,

– рассказала Пиллероа.

Мария Пиллероа добавила, что на связи также был университет. Уже тогда, когда она была со своими клиентами на КПП, она просила университет, чтобы кто-нибудь из ответственных работников был рядом с телефоном и в случае чего мог подвередить поступление клиента в этот вуз.

Мы готовились предварительно, я знала контраргументы и тезисы, которые используют пограничники для того, чтобы не пропустить студента на границе. Например, они спрашивают – как вы, будучи невыездным в Украине, могли получить студенческий билет из заграничного вуза. Вообще-то, студент не должен отчитываться пограничникам о том, как он получил этот билет и это не дает поводов думать, что документы поддельные,

– говорит адвокат.

Она объяснила, что предварительно говорили с университетом и они подтвердили, что у них такая практика была и раньше и они отправляли по почте студенческие билеты. Также положительную роль сыграло и то, что адвокат – женщина. По ее словам, были случаи, когда коллег мужчин не пускали на первом пропускном пограничном пункте, хотя это нарушение закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Коллеги говорили, что уже несколько дней студентов вообще не пропускают. Хотя законодательство не изменилось, и это просто негласная практика. Если страна хочет ограничить это право, это должно быть обосновано и подчинено Верховной Раде. Пограничники понимают, что рано или поздно адвокаты начнут подавать иски в Европейский суд по правам человека. На тот момент, когда мы уезжали, кроме моих клиентов, там было еще 30 студентов, которых не пропускали через границу. Некоторые из них месяц ездили на границу и все безрезультатно,

– добавила Пиллероа.

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Какие документы нужно иметь для пропуска на границе

Виолетта Монастырская , адвокат АО Legal Strategy, объясняет, что еще до 14 сентября для пересечения границы военнообязанному, который является студентом заграничного учреждения высшего образования, нужно было тщательно подготовить пакет документов, необходимых для выезда.

Чтобы пересечь границу, мужчина должен предоставить документы, подтверждающие его право на выезд. А именно:

студенческий билет или студенческую визу;

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.

Также пограничники проверяли, пересекал ли границу студент до полномасштабной войны и могли попросить предоставить им дополнительные документы при выезде:

квитанции об оплате обучения,

переписка с преподавателями и сокурсниками,

зачетную книжку,

показать электронный кабинет студента и т.д.



Пересечь границу студентам довольно сложно / Коллаж 24 канала

Однако в каждом конкретном случае в пункте пропуска решение принимал инспектор пограничной службы, исследовав все документы и обстоятельства, касающиеся обучения.

Что делать студенту, которого не выпускают из Украины

Виолетта Монастырская говорит, что прежде всего человек должен попросить официальный (письменный) ответ с причиной отказа в пересечении границы. Далее можно обратиться к пограничникам с жалобой на руководителя службы. Срок рассмотрения такой жалобы – до 30 дней. Или можно обжаловать запрет на выезд, подав иск в суд. Срок рассмотрения такого иска составляет 60 дней.

Но следует понимать, что обжалование таких ситуаций в суде может затянуться на годы. И если человек действительно является студентом (а не мошенником-псевдостудентом) и ему нужно уехать за границу в ближайшее время, то это обычно не решит ситуации,

– говорит Монастырская.

Игорь Ясько добавил, что проблема в этих случаях возникает в том, что во время борьбы за право выезда студенту может угрожать отчисления из вузов из-за того, что он не приступил к обучению. Поэтому нужно позаботиться об этом также, договорившись с руководством выбранного европейского вуза и указав форс-мажор.