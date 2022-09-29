Чому студентів не пропускають на кордоні, чи дійсно існує для них заборона на виїзд та що вони можуть з цим зробити – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Кому ДПСУ заборонила виїжджати за кордон

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів нам у коментарі, що Державна прикордонна служба України під час оформлення громадян на держкордоні керується нормами законодавства і постановою Уряду від 27 січня 1995 року N 57. Вона визначає, що в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану, студенти не підпадають під пропуск через державний кордон на виїзд з України.

Однак відповідно до листа Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, військкомати отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчався в іноземних вузах ще до 24 лютого.



Перетнути кордон зможуть лише ті студенти, які навчалися у Європі до 24 лютого / "Погляд"

Військовим керівництвом України приймалося рішення про надання студентам, які навчались за кордоном станом на момент оголошення мобілізації та не змогли своєчасно виїхати з України, можливості продовжувати навчання,

– сказав Андрій Демченко.

Втім, вже з 14 вересня заборонили виїзд абсолютно всім студентам. Демченко зазначив, що вище військове керівництво скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте в останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном,

– пояснює Демченко.

Тобто, за словами прикордонників, студенти й так не потрапляють у список винятків, які могли б виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. Але до 14 вересня їм все ж робили певні пом'якшення й випускали на навчання. Однак вже з 14 вересня студенти взагалі не можуть виїхати з України.

Чи можуть студенти перетинати кордон: пояснення адвоката

Адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, каже, що у серпні студенти намагалися перетинати кордон, але їм відмовляли. При цьому ніяких роз’яснень їм не надали.

Зараз відомо, що розпорядженням Залужного від березня дозволялося надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим військовозобов’язаним, хто навчався в іноземних закладах освіти на момент початку загальної мобілізації.

Тож на підставі цього листа центри комплектування почали видавати студентам довідки. При цьому, документи видавали й тим, хто вже був студентом, і тим, хто тільки вступив до іноземного ВНЗ.

До речі, цією схемою почали користуватися і для незаконного перетину кордону.



При собі студенти повинні були мати всі необхідні документи / Колаж 24 каналу

На офіційному сайті Держприкордонслужби тепер зазначено, що виїжджати можуть лише "здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти, які на час оголошення мобілізації перебували на території України, і не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання".

Тобто виїжджати можуть студенти, які вже навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року. Раніше у цьому ж розділі був ще один пункт про перетин кордону студентам, які вступили до вишу під час мобілізації. У ньому повідомлялося, що виїзд таким студентам обмежений через відсутність законодавчого регулювання питання. Потім цей пункт видалили взагалі. А от питання про можливість виїзду студентів за кордон під час воєнного стану так і не було винесено на обговорення Кабміну,

– пояснив Ясько.

Анна Даніель, адвокатка, кандидатка юридичних наук, керуюча "Адвокатського бюро Анни Даніель", каже, що взагалі за рішенням вищого військового керівництва студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, до введення воєнного стану на території України, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Однак після введення воєнного стану, масово чоловіки почали вступати до іноземних вузів.

З практики скажу, що й до моменту, коли вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками, було складно. І за наявності всіх необхідних документів отримували відмову від ДПСУ з формулюванням: "за відсутності підстав на перетин кордону",

– каже Даніель.

Вона додала, що освіта в умовах воєнного стану потребує чітких, оперативних та вчасних рішень, доступних роз’яснень, розробки нових нормативно-правових і законодавчих актів і внесення змін в наявні. І це проблемне питання можна вирішити шляхом внесення змін до згаданої постанови уряду №57.

Марія Піллероа, адвокатка, пояснила, що співробітники ДПСУ не вникаючи в законність таких заяв про заборону на виїзд студентів, буквально їх виконують. Але важливо розуміти, що законом, що має найвищу силу в Україні, є Конституція України, а зміни до Конституції України можуть бути внесені виключно Верховною Радою в особливому порядку.

Якщо в країні виникає потреба обмежити будь-яке з прав, закріплених Конституцією, то таке обмеження повинне бути обґрунтованим і прийняте Верховною Радою у вигляді закону, а тому будь-які нові правила і порядки, що обмежують конституційне право громадянина, які вводяться держслужбовцями, в тому числі представниками ДПСУ у вигляді листів, роз’яснень і пресрелізів, є незаконними,

– каже Піллероа.

Вона додала, що студенти, які законно вступили до закордонного вишу, в яких є всі підтверджуючі документи та яким надана відстрочка від мобілізації, мають повне законне право на перетин кордону з метою навчання. І це право досі не заборонене і не обмежене жодним законом.

І що ми маємо зараз? На контрольно-пропускних пунктах працівники ДПСУ, не випускаючи студентів, грубо порушують Конституцію України, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно статті 23 якого студенти є особами, які не підлягають призову в особливий період,

– говорить Піллероа.

Експертка каже, що масова підробка документів, про яку говорять у ДПСУ – є злочином, а факт злочину вважається доведеним виключно за наявності обвинувального вироку суду, а не прискіпливого огляду документів начальником зміни на КПП.

"Риторичне питання: а якщо на кордоні виявлять декілька підробних свідоцтв про народження дитини чи посвідчень про інвалідність, то і цій категорії громадян заборонять виїзд через цей факт?" – говорить Марія Піллероа.

Вона також зазначила, якщо пересічному громадянину, який щоденно не стикається з практикою Європейського Суду з прав людини та з захистом прав людини, може здатися, що основоположне конвенційне право людини можна перекреслити у воєнний час одним дзвінком чи листом, то правники чітко розуміють вагу Конвенції про захист прав і основоположних свобод та можливі наслідки такого грубого порушення прав.

9 листопада 1995 року Актом міжнародного визнання України як демократичної правової держави став вступ України до Ради Європи та ратифікація Верховною Радою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до. З цього моменту Конвенція та Протоколи до неї стали частиною національного законодавства України, а тому є обов’язковими до виконання. Стаття 2 перше речення Протоколу № 1 до Конвенції говорить: "Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. (...)".

Нагадаю, що законодавство не змінювалося з квітня. Незважаючи на законне конституційне право студентів на виїзд, фактично виїхати студентам згідно закону майже нереально, тому що їм доводиться захищати свої права перед озброєними працівниками ДПСУ, які, на жаль, в першу чергу зважають не на закон, а на вказівки, репліки, пресрелізи свого керівництва,

– пояснила Піллероа.

Як студентів не пропускають на кордоні

Марія Піллероа розповіла, що ще до 14 вересня у неї було двоє клієнтів, яких не хотіли пропускати на кордоні. Обидва клієнти вступили у Польщі і зробили це після 24 лютого, один – спеціаліст з ІТ, інший – педагог.

Важливу роль у тому, щоб вони все ж виїхали, зіграла моя присутність. Один з клієнтів намагався сам виїхати і я була на зв'язку з ним, але це не дало того позитивного ефекту, як моя присутність. Тоді ми отримали офіційну відмову, яку могли оскаржувати, але вирішили цього не робити. Причиною відмови прикордонники назвали підроблені документи, хоча я по телефону наполягла на тому, щоб вони додзвонилися й поговорили з військкоматом. Там їм пояснили, що всі документи були дійсними і справді видавалися цій людині,

– розповіла Піллероа.

Марія Піллероа додала, що на зв’язку також був університет. Уже тоді, коли вона була зі своїми клієнтами на КПП, вона просила університет, щоб хтось з відповідальних працівників був поруч з телефоном і в разі чого міг підвередити вступ клієнта до цього вузу.

Ми готувалися попередньо, я знала ті контраргументи і тези, які використовують прикордонники для того, аби не пропустити студента на кордоні. Наприклад, вони питають – як ви будучи невиїзним в Україні могли отримати студентський квиток з закордонного вузу. Взагалі-то, студент не повинен звітувати прикордонникам про те, як він отримав цей квиток і це не дає приводів думати, що документи підроблені,

– каже адвокат.

Вона пояснила, що попередньо говорили з університетом і вони підтвердили, що у них така практика булі й раніше і вони відправляли поштою студентські квитки. Також позитивну роль зіграло й те, що адвокат – жінка. З її слів, були випадки, коли колег чоловіків не пускали на першому пропускному прикордонному пункті, хоча це порушення закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Колеги казали, що вже кілька днів студентів не пропускають взагалі. Хоча законодавство не змінилося і це просто негласна практика. Якщо країна хоче обмежити це право, це повинно бути обґрунтовано й увалено Верховною Радою. Прикордонники розуміють, що рано чи пізно адвокати почнуть подавати позови до Європейського суду з прав людини. На той момент, коли ми виїжджали, окрім моїх клієнтів там було ще 30 студентів, яких не пропускали через кордон. Деякі з них місяць їздили на кордон і все безрезультатно,

– додала Піллероа.

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Які документи потрібно мати для пропуску на кордоні

Віолета Монастирська, адвокатка АО Legal Strategy, пояснює, що ще до 14 вересня для перетину кордону військовозобов’язаному, що є студентом закордонного закладу вищої освіти, треба було ретельно підготувати пакет документів, необхідних для виїзду.

Аби перетнути кордон, чоловік мав надати документи, що підтверджують його право на виїзд. А саме:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

Також прикордонники перевіряли, чи перетинав кордон студент до повномасштабної війни і могли попросити надати їм додаткові документи при виїзді:

квитанції про оплату навчання,

листування із викладачами та однокурсниками,

залікову книжку,

показати електронний кабінет студента тощо.



Перетнути кордон студентам доволі складно / Колаж 24 каналу

Однак у кожному конкретному випадку у пункті пропуску рішення ухвалював інспектор прикордонної служби, дослідивши всі документи та обставини, що стосуються навчання.

Що робити студенту, якого не випускають з України

Віолета Монастирська каже, що перш за все людина має попросити офіційну (письмову) відповідь з причиною відмови у перетині кордону. Далі можна звернутися до прикордонників зі скаргою на керівника служби. Строк розгляду такої скарги – до 30 діб. Або можна оскаржити заборону виїзду, подавши позов до суду. Строк розгляду такого позову складає 60 діб.

Але треба розуміти, що оскарження таких ситуацій в суді може затягнутися на роки. І якщо людина дійсно є студентом (а не шахраєм-псевдостудентом) і їй потрібно виїхати за кордон найближчим часом, то це зазвичай не вирішить ситуації,

– каже Монастирська.

Ігор Ясько додав, що проблема у цих випадках виникає у тому, що під час боротьби за право виїзду студенту може загрожувати відрахування з ВНЗ через те, що він не приступив до навчання. Тому треба подбати про це також, домовившись з керівництвом обраного європейського вишу і вказавши на форс-мажор.