Этот проект рассказывает истории 36 воспитанников украинских вузов. Герои этой выставки никогда не завершат учебу и не получат своих дипломов. Студенты, которые были просто гражданскими или присоединились к рядам военных, потеряли свою жизнь из-за нападения России.

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В Брюсселе почтили память погибших украинских студентов

Инициатором этой выставки в Брюсселе стал украинец Лев Зинченко. Парень уже два года учится в Бельгии.

Мне кажется, важно привлечь внимание к войне в Украине. Через такую позицию организаторы выставки могут добиться, чтобы студенты в европейских и американских вузах поняли ситуацию лучше,

– заявил он.



В Брюсселе почтили память погибших украинских студентов / фото Софии Назаренко

Однако, по словам Льва, выставку организовать было достаточно тяжело. В университете ставили под сомнение, можно ли делать такую экспозицию, не является ли это политикой. Помогла с организацией преподавательница из Украины, работающая в вузе почти десять лет.

Я была очень рада, когда украинские студенты обратились ко мне. Я считаю, что нужно делать присутствие украинцев известным и более очевидным повсюду. Это очень важно, чтобы люди знали, что есть наше сообщество в университете,

– сказала доцент Оксана Козлова.



В Брюсселе почтили память погибших украинских студентов / фото Софии Назаренко

Профессор Од Мерлин говорит, что хотя университет не в состоянии сделать много, все равно нужно прилагать усилия и организовывать то, что в их силах.

Очень важно помнить об этих молодых студентах, у которых больше нет будущего. Мы присоединились, чтобы отдать дань уважения их семьям и поддержать украинских студентов, которые учатся в Брюсселе и поддерживают Украину и европейские ценности,

– говорит профессор политических наук Од Мерлин.

Преподаватель призывает развивать обмены с украинскими университетами, принимать коллег из украинских вузов и расширять знания об Украине, языке, обществе и войне.



В Брюсселе почтили память погибших украинских студентов / фото Софии Назаренко

Отметим, это международная выставка, которая проходит по всему миру. Неравнодушные к Украине университеты присоединились к акции, чтобы показать, что война все еще продолжается, а украинская молодежь является одной из жертв российского нашествия.



В Брюсселе почтили память погибших украинских студентов / фото Софии Назаренко

В Брюсселе экспозицию из университета планируют перенести в Европарламент. Ожидается, что там почтят память павших студентов в мае этого года.