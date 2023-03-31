Цей проєкт розповідає історії 36 вихованців українських вишів. Герої цієї виставки ніколи не завершать навчання й не отримають свої дипломи. Студенти, які були просто цивільними, або доєдналися до лав військових, втратили своє життя через напад Росії.

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У Брюсселі вшанували пам'ять загиблих українських студентів

Ініціатором цієї виставки у Брюсселі став українець Лев Зінченко. Хлопець вже два роки навчається у Бельгії.

Мені здається, що важливо привернути увагу до війни в Україні. Через таку позицію організатори експозиції можуть добитися, щоб студенти в європейських та американських вишах зрозуміли ситуацію краще,

– заявив він.



У Брюсселі вшанували пам'ять загиблих українських студентів / фото Софії Назаренко

Проте, за словами Лева, виставку організувати було достатньо важко. В університеті ставили під сумнів, чи можна робити таку експозицію, чи не є це політикою. Допомогла з організацією викладачка з України, яка працює у виші майже десять років.

Я була дуже рада, коли українські студенти звернулися також до мене. Я вважаю, що потрібно робити присутність українців відомою та більш очевидною повсюди. Це дуже важливо, щоб люди знали, що є наша спільнота в університеті,

– сказала доцентка Оксана Козлова.



У Брюсселі вшанували пам'ять загиблих українських студентів / фото Софії Назаренко

Професорка Од Мерлін каже, що хоча університет не в змозі зробити багато, все одно треба докладати зусиль та організовувати те, що в їхніх силах.

Надзвичайно важливо пам'ятати про цих молодих студентів, які більше не мають майбутнього. Ми долучились, щоб віддати шану їхнім родинам та підтримати українських студентів, які навчаються у Брюсселі та підтримують Україну і європейські цінності,

– каже професорка політичних наук Од Мерлін.

Викладачка закликає розвивати обміни з українськими університетами, приймати колег з українських вишів та розширювати знання про Україну, мову, суспільство та війну.



У Брюсселі вшанували пам'ять загиблих українських студентів / фото Софії Назаренко

Зазначимо, це міжнародна виставка, яка відбувається по всьому світові. Університети, які небайдужі до України, доєдналися до акції, щоб показати, що війна все ще триває, а українська молодь є однією із жертв російської навали.



У Брюсселі вшанували пам'ять загиблих українських студентів / фото Софії Назаренко

У Брюсселі експозицію з університету планують перенести до Європарламенту. Очікується, що там вшанують пам’ять полеглих студентів у травні цього року.